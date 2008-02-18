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۲۹ بهمن ۱۳۸۶، ۱۲:۳۳

/ ووشو بین المللی تهران /

2 تیم از سفر به تهران منصرف شدند

2 تیم از سفر به تهران منصرف شدند

دو تیم خارجی که برای حضور در رقابتهای بین المللی ووشو جام پارس اعلام آمادگی کرده بودند از سفر به تهران انصراف دادند.

به گزارش خبرنگار مهر ، کشورهای آفریقای جنوبی و یمن با ارسال نمابرهای جداگانه به فدراسیون ووشو کشورمان از حضور در رقابتهای بین المللی جام پارس انصراف دادند.

با انصراف این دو تیم رقابتهای ووشو جام پارس با شرکت تیم های ملی 14 کشور چین، اردن، فرانسه، آذربایجان، قرقیزستان، سوریه، افغانستان، کویت، فلسطین، ازبکستان، ترکمنستان، لهستان، ارمنستان و ترکیه و سه تیم از کشورمان از روز جمعه در سالن شهید افراسیابی تهران آغاز می شود.

ضمن اینکه ازبکستان به عنوان اولین میهمان خارجی این مسابقات ساعت 15 امروز وارد تهران می شود. سایر تیم ها نیز روز پنجشنبه به تناوب از طریق دو فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) و مهرآباد به تهران می آیند.

رقابتهای بین المللی ووشو جام پارس طی روزهای سوم تا پنجم اسفند ماه در تهران برگزار می شود.

کد مطلب 640824

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