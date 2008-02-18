طرح آمریکا برای کشاندن لبنان به سمت فتنه واقعی با حمایت سعد و 14مارس

به گزارش خبرگزاری مهر،در بیانیه "بهاء الحریری" که در سایتهای مختلف اینترنتی منتشر وچند منبع خبری هم آن را به نقل از این سایتها منعکس کردند؛ وی از اینکه برادرش به همراه سمیر جعجع و ولید جنبلاط، کشور را به سوی پرتگاه فتنه پیش می رانند ابراز تاسف و نگرانی کرد.



بهاء حریری در این بیانیه که همزمان با سومین سالگرد ترور پدرش در سطح وسیعی در شبکه اینترنت منتشر شد ونه او و نه هیچ یک از خانواده حریری تا لحظه تهیه این خبر، آن را تکذیب نکرده اند، خطاب به مردم لبنان می گوید :"من یک سال واندی پیش به شما هشدار داده بود که برادرم سعد الدین شما را به سوی به آتش کشیدن لبنان پیش خواهد برد؛اواکنون دنباله رو گروهی از مزدوران وخائنان است.

روزگاری پدرم این دست از افراد را در اطراف خود کاشت تا هماننده بوته های خاردار حامی دیوار باشند، اما این خارها امروز مزرعه را مورد حمله قرارداده اند."



بهاء الدین حریری که با وجود آنکه فرزند ارشد خانواده حریری است؛ حاضر نشد وارد فعالیتهای سیاسی شود خطاب به دوستداران پدرش می گوید :"ای دوستداران حریری، اکنون سعد شما را به سوی جنگ پیش می برد؛ آری جنگی که رایس طراح آن بوده و فواد سنیوره در حال اجرای آن است، نه شیعیان،نه مارونی ها و نه سنی های مخالف، هیچ یک دشمن شما نیستند، بلکه این اسرائیل است که دشمن همگی ماست."



در بخش دیگری از بیانیه منتسب به بهاء حریری آمده است : "ای دوستداران رفیق حریری از شما خواهش می کنیم که از دام فتنه ای که نهاده شده بگریزید واگر فواد سنیوره واقعا به دنبال کشاندن کشور به سوی آن است؛ اجازه دهد پسرش محمد که اکنون به میلیاردری بزرگ در کشور تبدیل شده، به این جنگ برود."



فرزند ارشد رفیق الحریری نخست وزیر اسبق لبنان ،سپس با نام بردن از فرزندان تعداد دیگری از رهبران و شخصیتهای 14 مارس که میلیونرهای بزرگی در لبنان تبدیل شده اند؛ از مردم خواست تا خود را از این فتنه کنار کشیده و قربانی چنین افرادی نشوند.



بر اساس این گزارش، بهاء حریری گفته است : "مردم لبنان باید به هوش باشند و بدانند که سید حسن نصر الله به دنبال جنگ داخلی نیست، زیرا اگر چنین بود زمانی که بدترین ناسزاها از شبکه المستقبل- کانالی که رفیق حریری می خواست منعکس کننده چهره متحد مردم لبنان باشد، اما سعد (حریری) وفواد (سنیوره) آنرا به کانال عربی زبان اسرائیل تبدیل کردند- منتشر شد؛ با 14 مارس وارد جنگ می شد."