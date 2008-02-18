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۲۹ بهمن ۱۳۸۶، ۱۲:۲۶

/لیگ برتر والیبال/

اتکا در تهران شکست خورد / صعود دو پله ای بانک صادرات

اتکا در تهران شکست خورد / صعود دو پله ای بانک صادرات

دیدارهای معوقه هفته دوم از مرحله برگشت رقابت های والیبال لیگ برتر باشگاه های کشور با شکست تیم اتکا تهران برابر بانک صادرات مشهد به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مسابقه که شب گذشته در سالن والیبال مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد تیم بانک صادرات مشهد با نتیجه 3 بر2 مقابل میزبان خود به برتری دست یایفت.

گیم های این مسابقه به ترتیب با نتایج (17 بر25)، (25 بر20)، (24 بر26)، (25 بر19) و (15 بر4) به پایان رسید.

تیم اتکا با تحمل شکست مقابل بانک صادرات 27 امتیازی شد اما جایگاه این تیم در رده هفتم جدول رده بندی تغییری نکرد. بانک صادرات مشهد نیز با کسب این برد جمع امتیازات خود را به 26 رساند و با دو پله صعود به رده هشتم جدول رده بندی رسید.

کد مطلب 640827

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