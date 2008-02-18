مصر درخواست حماس برای میانجیگری در حل مشکلات فلسطین را نپذیرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الخلیج، منابع آگاه فلسطینی اعلام کردند : قاهره اخیرا درخواستهای مکرری را که رهبران جنبش حماس برای نظارت بر دور جدید مذاکرات بین گروه های فلسطینی ارائه دادند، رد کرد.

گروه های فلسطینی دراین درخواستهای خود تاکید کردند: مذاکرات آنان باید بدون وضع پیش شرطی با هدف از بین بردن شکاف موجود بین دو گروه حماس و فتح انجام شود.

اختلافات بین حماس و فتح پس ازآن شدت گرفت که سال گذشته میلادی درگیری های خونینی بین دو طرف رخ داد.

به گفته این منابع، مصر درخواست فلسطینیان را به این علت رد کرد که به اعتقاد این کشور حماس تاکنون آمادگی کافی و عملی برای انجام آنچه که از وی خواسته شده بود، نشان نداد.



این درحالی است که روزگذشته روزنامه "معاریو" نوشت: مذاکرات غیرمستقیم درحال حاضر بین حماس و اسرائیل برای دستیابی به توافقاتی با هدف آزادی گلعاد شالیت نظامی صهیونیستی در مقابل آزادی فلسطینیان درحال انجام است.

این روزنامه به نقل ازمسئولان اسرائیلی پیش بینی کرد که مبادله اسرای فلسطینی و اسرائیلی تا هفته دیگر انجام شود و به این ترتیب ارتش اسرائیل آمادگی خود را برای این موضوع اعلام کرد.