پذیرش دانشجوی کاردانی در دانشگاه جامع علمی کاربردی 50 درصد افزایش یافت

حسین بلندی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهار داشت: در سال جاری 23 رشته جدید کاردانی به رشته های این دانشگاه افزوده شده است.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور بیان داشت: پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی در چهار گروه صنعت در 93 رشته و 508 کد رشته محل، کشاورزی در 43 رشته و 387 کد رشته محل، مدیریت و خدمات اجتماعی در 33 رشته و 277 کد رشته محل و فرهنگ و هنر در 16 رشته و 115 کد رشته محل انجام می شود.

بلندی با بیان اینکه پذیرش دانشجو در دوره های کارشناسی پیوسته و ناپیوسته در 105 رشته و 504 کد رشته محل و ظرفیت پذیرش 26 هزار و 500 نفر انجام می شود، یادآور شد: پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته در چهار گروه صنعت در 45 رشته و 182 کد رشته محل، کشاورزی در 26 رشته و 139 کد رشته محل، مدیریت و خدمات اجتماعی در 14 رشته و 101 کد رشته محل و فرهنگ و هنر در 20 رشته و 82 کد رشته محل صورت می گیرد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: آزمون دوره های کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته دانشگاه جامع علمی کاربردی در روز جمعه 10 اسفند ماه سال جاری به طور همزمان توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می شود.