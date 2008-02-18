  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۹ بهمن ۱۳۸۶، ۱۱:۵۷

حسین بلندی:

پذیرش دانشجوی کاردانی در دانشگاه جامع علمی کاربردی 50 درصد افزایش یافت

پذیرش دانشجوی کاردانی در دانشگاه جامع علمی کاربردی 50 درصد افزایش یافت

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور گفت: امسال ظرفیت پذیرش دوره های کاردانی این دانشگاه نسبت به سال گذشته 50 درصد افزایش یافته است.

حسین بلندی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهار داشت: در سال جاری 23 رشته جدید کاردانی به رشته های این دانشگاه افزوده شده است.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور بیان داشت: پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی در چهار گروه صنعت در 93 رشته و 508 کد رشته محل، کشاورزی در 43 رشته و 387 کد رشته محل، مدیریت و خدمات اجتماعی در 33 رشته و 277 کد رشته محل و فرهنگ و هنر در 16 رشته و 115 کد رشته محل انجام می شود.

بلندی با بیان اینکه پذیرش دانشجو در دوره های کارشناسی پیوسته و ناپیوسته در 105 رشته و 504 کد رشته محل و ظرفیت پذیرش 26 هزار و 500 نفر انجام می شود، یادآور شد: پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته در چهار گروه صنعت در 45 رشته و 182 کد رشته محل، کشاورزی در 26 رشته و 139 کد رشته محل، مدیریت و خدمات اجتماعی در 14 رشته و 101 کد رشته محل و فرهنگ و هنر در 20 رشته و 82 کد رشته محل صورت می گیرد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: آزمون دوره های کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته دانشگاه جامع علمی کاربردی در روز جمعه 10 اسفند ماه سال جاری به طور همزمان توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می شود.

کد مطلب 640829

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها