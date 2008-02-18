اخذ 4 برابر هزینه آموزش از بورسیه های داخل که قصد خروج کشور دارند / امکان تبدیل وضعیت پذیرفته شدگان دکتری تخصصی پزشکی به بورس داخل

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر غلامرضا حسن زاده شب گذشته در گردهمایی پذیرفته شدگان دکتری تخصصی (Ph.D) و دستیاری رشته های علوم پایه پزشکی و بهداشت در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی افزود: برای پایان نامه های این دوره 2 میلیون و 500 هزار ریال در دو بخش ثبت پایان نامه و زمان دفاع داده می شود. برای حضور در کنگره های خارجی یک بار در طول تحصیل 3 میلیون و 500 هزار ریال و برای کنگره های داخلی و چاپ مقالات در مجلات داخلی سالانه 500 هزار ریال به این افراد داده می شود.

وی گفت: دوره تحصیلی دکتری تخصصی پزشکی به مدت 5/4 سال به طول می انجامد که در شرایط ویژه 3 نیم سال هم به آن اضافه می شود.

حسن زاده افزود: افرادی که در دوره دکتری تخصصی پزشکی پذیرفته می شوند می توانند بر اساس آئین نامه وزارت بهداشت که در مناطق محروم و مورد نیاز بورس داخل می پذیرد، بورسیه دانشگاههای داخل کشور شوند.

وی تأکید کرد: پذیرفته شدگان باید توجه داشته باشند که نمی توانند در دانشگاههای علوم پزشکی تیپ یک و برخوردار بورسیه شوند.

رئیس مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به قوانین تعهد عام و خاص برای پذیرفته شدگان گفت: این افراد به دلیل برخورداری از آموزش رایگان باید تعهد خدمت بدهند که در صورتی که تعهد عام باشد برابر مدت زمان تحصیل و افرادی که تعهد خاص می دهند دو برابر مدت تحصیل باید در همان دانشگاه به خدمت بپردازند. این تعهد به صورت محضری از دانشجو اخذ می شود.

حسن زاده افزود: حقوق فردی که تعهد خاص می دهد مطابق با مربی پایه یک همان منطقه خاص و محروم است و اگر فرد تعهد عام باشد حقوقی معادل دوره دستیاری پزشکی دریافت می کند.