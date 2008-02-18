احتمال شرکت نکردن سران عربستان و مصر در اجلاس دمشق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه المستقبل چاپ لبنان، این منبع افزود: آنچه که ما شنیده ایم این است عبدالله بن عبدالعزیز و حسنی مبارک اعلام کرده اند در صورت انتخاب نشدن رئیس جمهور لبنان و پایان نیافتن بحران سیاسی این کشور،در اجلاس سران عرب در دمشق شرکت نخواهند کرد.

لازم به ذکر است عمرو موسی دبیر کل اتحادیه عرب امروز گفته بود: لبنان یکی از اعضای تشکیل دهنده اتحادیه عرب به شمار می رود و حضور آن در اجلاس سران عرب همچون حضور دیگر کشورهای عربی مسئله ای اساسی به شمار می رود.

موسی در عین حال گفت که زمان و مکان برگزاری اجلاس سران عرب تغییر نخواهد کرد.اجلاس سران عرب قرار است در تاریخ 9 و 10 فروردین در دمشق برگزار شود.

از سوی دیگر خبرگزاری سوریه نیز گزارش داد: معمر القذافی رهبر لیبی و عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهور الجزایر نامه دعوت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه برای شرکت در اجلاس سران عرب را دریافت کرده اند.