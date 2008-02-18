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۲۹ بهمن ۱۳۸۶، ۱۲:۰۶

المستقبل خبر داد:

احتمال شرکت نکردن سران عربستان و مصر در اجلاس دمشق

احتمال شرکت نکردن سران عربستان و مصر در اجلاس دمشق

یک منبع دیپلماتیک بلندپایه در ریاض از احتمال شرکت نکردن پادشاه عربستان سعودی و رئیس جمهوری مصر در اجلاس آتی سران عرب که قرار است در دمشق برگزار شود، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه المستقبل چاپ لبنان، این منبع افزود: آنچه که ما شنیده ایم این است عبدالله بن عبدالعزیز و حسنی مبارک اعلام کرده اند در صورت انتخاب نشدن رئیس جمهور لبنان و پایان نیافتن بحران سیاسی این کشور،در اجلاس سران عرب در دمشق شرکت نخواهند کرد.

لازم به ذکر است عمرو موسی دبیر کل اتحادیه عرب امروز گفته بود: لبنان یکی از اعضای تشکیل دهنده اتحادیه عرب به شمار می رود و حضور آن در اجلاس سران عرب همچون حضور دیگر کشورهای عربی مسئله ای اساسی به شمار می رود.

موسی در عین حال گفت که زمان و مکان برگزاری اجلاس سران عرب تغییر نخواهد کرد.اجلاس سران عرب قرار است در تاریخ 9 و 10 فروردین در دمشق برگزار شود.

از سوی دیگر خبرگزاری سوریه نیز گزارش داد: معمر القذافی رهبر لیبی و عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهور الجزایر نامه دعوت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه برای شرکت در اجلاس سران عرب را دریافت کرده اند.

کد مطلب 640832

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