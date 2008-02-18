هشدار نواز شریف درباره پیامدهای تقلب در انتخابات پارلمانی پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، با وجود تدابیر امنیتی شدید برای انتخابات امروز، اما کارشناسان به بروز ناآرامی و خشونت به همراه بدبینی نسبت به احتمال سالم برگزار شدن این انتخابات اشاره می کنند.

"نواز شریف" نخست وزیر سابق پاکستان و رهبر حزب مسلم لیگ شاخه نواز گفت :" خیلی روشن است که نقشه یک تقلب گسترده مدنظر است و اجرا شده است."

نتایج نظرسنجیها از پیروزی حزب مردم پاکستان که "بی نظیر بوتو" نخست وزیر اسبق پاکستان ریاست آن را بر عهده داشت و هم اکنون همسرش "آصف زرداری" معاونت آن را بر عهده دارد، در ائتلاف با حزب شریف یا احزاب دیگر حکایت دارند.

شریف خاطر نشان کرد:" ما و حزب مردم باید پیروز شویم؛ اگر غیر از این شود، به این معناست که تقلب گسترده ای صورت گرفته و هر دوی ما معترض خواهیم بود."

انتخابات پارلمانی در پاکستان امروز دوشنبه ساعت 8 صبح به وقت محلی در حالی آغاز شد که نگرانی از احتمال تقلب، بر آن سایه افکنده است.