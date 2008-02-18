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۲۹ بهمن ۱۳۸۶، ۱۲:۵۸

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

100 هزار خانوار نیازمند واجد شرایط پشت نوبت بهزیستی

100 هزار خانوار نیازمند واجد شرایط پشت نوبت بهزیستی

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی گفت: در حال حاضر 100 هزار خانوار نیازمند واجد شرایط تحت پوشش قرار گرفتن ، پشت نوبت دریافت خدمات بهزیستی قرار دارند .

سید مهدی سید محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص میزان کسریهای سازمان بهزیستی افزود: براساس آخرین آمارهای جمع آوری شده 100 هزار خانوار واجد شرایط برای دریافت خدمات پشت نوبت هستند که در حال حاضر پرونده تمامی آنها تکمیل است.

وی خاطرنشان کرد: تعداد خانوارهای نیازمند پشت نوبت در سال گذشته 75 هزار خانوار بوده که به این تعداد در سال جاری 25 هزار خانوار نیز افزوده شده است.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی تاکید کرد: برای پرداخت فقط مستمری به خانوارهای نیازمند واجد شرایط  پشت نوبت، با کسری اعبتار 50 میلیارد تومانی مواجه هستیم.

سید محمدی درخصوص تصویب 30 میلیارد تومان اعتبار برای جبران کسری های بهزیستی توسط مجلس ، گفت: این اعتبار هنوز پرداخت نشده است.

کد مطلب 640838

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