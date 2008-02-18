100 هزار خانوار نیازمند واجد شرایط پشت نوبت بهزیستی

سید مهدی سید محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص میزان کسریهای سازمان بهزیستی افزود: براساس آخرین آمارهای جمع آوری شده 100 هزار خانوار واجد شرایط برای دریافت خدمات پشت نوبت هستند که در حال حاضر پرونده تمامی آنها تکمیل است.

وی خاطرنشان کرد: تعداد خانوارهای نیازمند پشت نوبت در سال گذشته 75 هزار خانوار بوده که به این تعداد در سال جاری 25 هزار خانوار نیز افزوده شده است.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی تاکید کرد: برای پرداخت فقط مستمری به خانوارهای نیازمند واجد شرایط پشت نوبت، با کسری اعبتار 50 میلیارد تومانی مواجه هستیم.

سید محمدی درخصوص تصویب 30 میلیارد تومان اعتبار برای جبران کسری های بهزیستی توسط مجلس ، گفت: این اعتبار هنوز پرداخت نشده است.