به گزارش خبرنگار مهر ، محمد شریف ملک زاده در نشست تخصصی مسئولین نظارت بر مراکز اقامتی کشور که صبح امروز با حضور معاونین گردشگری استانهای کشور در هتل بزرگ تهران برگزار شد، افزود: ستاد تسهیلات سفرهای کشور ستادی کاملا دائمی است و بر این اساس فعالیتهای خود را برنامه ریزی کرده است.

وی ادامه داد: در ستاد بر اساس دستور مشایی رئیس سازمان میراث فرهنگی و احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ، سردار رویانیان به عنوان معاونت ترافیکی و سردار اشتری به عنوان معاونت انتظامی ستاد تسهیلات سفرهای کشورمنصوب شده اند و همچنین دکتر حسنی نیز به عنوان معاونت بهداشت ستاد انتخاب شده است.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی گفت: در هفته گذشته نیز با شهرداران 10 استان در سراسر کشور تفاهم نامه ای با موضوع بازاریابی ، برگزاری همایش ملی و معرفی جاذبه های گردشگری امضا کرده ایم.

ملک زاده بیان کرد: از اول اسفند سال جاری در جهت ارتقا کیفیت خدمات در هتل ها تمامی مراکز اقامتی کشور استاندارد سازی اجباری خواهند شد به صورتی که گروهی در 10 روز آینده برای اجرای این طرح در استانها حضور خواهند یافت.

وی گفت: بر اساس بخشنامه 14 مهر ماه سال 86 ، اجرای حذف تعرفه نرخ ، قانونی است و باید اجرا شود همچنین در بحث نرخ گذاری نیز صحبت هایی متفاوتی شده است که در رسیدگی به این مسئله به 29 استان کشور قانونا بخشنامه ابلاغ شده است که براساس آن باید اجرا کنند.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی تصریح کرد: وزارت بازرگانی طی نامه رسمی به معاونت گردشگری اعلام کرده است که نرخ گذاری از وظایف اصلی سازمان است و بر این اساس مشکل چند ساله ای که حرف وحدیث هایی به همراه داشته، کاملا حل شده است.

ملک زاده تاکید کرد: موضوع سفر کارت ملی که یکی از اقدامات بسیار مهم و الویت های سازمان است و معاونین گردشگری نیز باید تمام تلاش خود را برای اجرایی شدن این طرح بگذارد.

وی با اشاره به اینکه آیین نامه سفرهای ارزان قیمت نیز تصویب شده است ، گفت: آیین نامه سفرهای ارزان قیمت توسط سازمان میراث فرهنگی و انجمن دفاتر خدمات مسافرتی به 30 استان کشور ابلاغ شده است که حدود 160 آژانس به عنوان مجری سفرهای ارزان قیمت مشخص شده و آنها برای برگزاری تورهای ارزان اعلام آمادگی کرده اند.