فهرست کاندیداهای جبهه متحد اصولگرایان استان فارس

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، حسین ذوالنوار، دکتر محمدعلی خورسندیان وجعفر قادری اعضای لیست انتخاب شده در شیراز هستند و در مورد احمد رضا دستغیب، جبهه متحد اصولگرایان منتظر اتمام بررسی صلاحیت ها است.

در شهرستان فسا محمد حسین دوگانی، داراب، نبی الله احمدی، کازرون، شاهین محمد صادقی، استهبان و نیریز، مسعود امینی و پیشقدم، اقلید احمد نیکفرد و الیاس طاهری، مرودشت، علی اکبر قبادی، فیروزآباد، یونس موسوی، لامرد، محمد علی حیاتی و در حوزه خرامه، کربال و سروستان نیز طهماسبی و کوهی از جمله اعضای لیست جبهه متحد اصول گرایان فارس در شهرستانهای مختلف هستند.

همچنین این جبهه هنوز در مورد سه حوزه ممسنی، سپیدان و آباده اظهار نظری نکرده است.