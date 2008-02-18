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۲۹ بهمن ۱۳۸۶، ۱۱:۳۶

فهرست کاندیداهای جبهه متحد اصولگرایان استان فارس

فهرست کاندیداهای جبهه متحد اصولگرایان استان فارس

شیراز - خبرگزاری مهر: لیست داوطلبان جبهه متحد اصولگرایان فارس در شیراز و برخی از شهرستانهای فارس همچون جهرم، فسا، داراب، کازرون، مرودشت و لامرد قطعی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، حسین ذوالنوار، دکتر محمدعلی خورسندیان وجعفر قادری اعضای لیست انتخاب شده در شیراز هستند و در مورد احمد رضا دستغیب، جبهه متحد اصولگرایان منتظر اتمام بررسی صلاحیت ها است.

در شهرستان فسا محمد حسین دوگانی، داراب، نبی الله احمدی، کازرون، شاهین محمد صادقی، استهبان و نیریز، مسعود امینی و پیشقدم، اقلید احمد نیکفرد و الیاس طاهری، مرودشت، علی اکبر قبادی، فیروزآباد، یونس موسوی، لامرد، محمد علی حیاتی و در حوزه خرامه، کربال و سروستان نیز طهماسبی و کوهی از جمله اعضای لیست جبهه متحد اصول گرایان فارس در شهرستانهای مختلف هستند.

همچنین این جبهه هنوز در مورد سه حوزه ممسنی، سپیدان و آباده اظهار نظری نکرده است.

کد مطلب 640842

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