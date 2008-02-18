مسابقات کشتی روستایی سنگین وزنهای مازندران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس هیئت ورزشهای روستایی و عشایری مازندران، صبح دوشنبه در حاشیه این مسابقات در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مازندران بری اولین بار میزبان کشتی گیران روستایی استان در اوزان 96 و مثبت 120 کیلوگرم است.

سید عباس غفاری خاطرنشان کرد: استعدادیابی و پشتوانه سازی تیم ملی در اوزان مختلف از اهداف برگزاری این مسابقات در استان است.

رئیس هیئت ورزشهای روستایی و عشایری مازندران با اشاره به اینکه مقرر شده این مسابقات در رده کشوری از سوی فدراسیون کشتی در استان برگزار شود تصریح کرد: قصد داریم در اوزان مختلف بین کشتی گیران واقعی استان که به طور عمده روستایی هستند، مسابقاتی برگزار کند.

غفاری با بیان اینکه این مسابقات عصر دوشنبه به کار خود پایان می دهد، احتمال داد یزدانی خرم رئیس فدراسیون کشتی در مراسم اختتامیه این مسابقات حضور یابد.

10 هزار کشتی گیر سازمان یافته در مازندران فعالیت دارند که 80 درصد این کشتی گیران روستایی هستند.