به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز دو فوریت طرح خدمات رسانی به ایثارگران را با 145 رای مثبت به تصویب رساندند.

در صورت تصویب نهایی این طرح، مصادیق ایثارگری در این قانون بر اساس آئین نامه ای خواهد بود که مطابق تدابیر فرماندهی معظم کل نیروهای مسلح توسط ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت دفاع نیروهای مسلح با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

همچنین در صورت تصویب نهایی این طرح ، حقوق و مزایای پرسنلی وظیفه و نیروهای داوطلب غیر شاغل در دستگاه های موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم که به صورت بسیج مردمی از سوی مراجع ذیربط نظیر نیروی مقاومت بسیج، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش، کمیته امداد امام خمینی (ره)، جهاد سازندگی، سازمان تبلیغات اسلامی و حوزه های علمیه وجمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به جبهه اعزام و به دلیل حضور در جبهه و یا بر اثر ترور شهید، مفود الاثر، جانباز از کارافتاده کلی و آزاده از کار افتاده کلی گردیده اند طبق مقررات، همطراز کادر نیروهای مسلح تعیین و توسط بنیاد پرداخت خواهد شد.

همچنین حقوق وظیفه جانبازان غیر حالت اشتغال مشمول قوانین نیروهای مسلح بر اساس مقررات مربوط در نیروهای مسلح محاسبه و توسط نیروی مربوط پرداخت خواهد شد.

همچنین رد صورت تصویب نهایی این طرح، بنیاد موظف به تامین و پرداخت صد در صد هزینه شهریه کلیه دانشجویان شاهد(همسر و فرزندان شهدا) و جانبازان 25 درصد و بالاتر و آزادگان و همسر و فرزندان آنها خواهد بود.

طراحان در لزوم دو فوریت این طرح اعلام کردند: نظر به اینکه لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران مراحل نهایی تصویب در مجمع تشخیص مصلحت نظام را طی می کند، برای حفظ حقوق این عزیزان و رفع نارسایی ها در قوانین موجود و شفاف سازی در مراحل اجرا و تبیین مصادیق و تعاریف این طرح تقدیم مجلس شده است.

محمد حسین فرهنگی نماینده تبریز در مخالفت با دو فوریت این طرح گفت: لایحه جامع ایثارگران لایحه کاملی است وحال که شورای نگهبان به آن ایراد گرفته و به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته است و باید ایرادهای آن را بر طرف کرد.

وی افزود: در این طرح دو فوریتی به ابعاد مختلف لایحه جامعه ایثارگران که اکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام است توجه نشده است. اگر به این طرح رای دهیم بسیاری از احکام مهم لایحه جامع ایثارگران کنار گذاشته خواهد شد.

وی از نمایندگان خواست که به این طرح رای ندهند و اجازه ندهند که مسیر لایحه جامع ایثارگران به مسیر عجولانه برده شود.

ایرج ندیمی نماینده لاهیجان نیز در موافقت با دو فوریت این طرح اظهار داشت: ایثارگران برای حفظ این نظام تلاش های زیادی کردند و هرگز در صدد پاسخ های مادی نبودند اما سولان وظیفه دارند حقوق این ایثارگران را به آنان و خانواده های آنها برگردانند.

وی افزود: در این طرح به چهار نیاز مسکن، حقوق، آموزش و درمان ایثارگران تاکید شده ما حق نداریم به بهانه اینکه درآینده لایحه جامع ایثارگران نیازها ومشکلات ایثارگران را کاملا رفع می کند این طرح اساسی را کنار بگذاریم.

شاپور مرحبا نماینده آستارا در مخالفت با دو فوریت این طرح گفت: لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران دهها جلسه در کیمسیون اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تصمیمات خوبی هم در این لایحه گرفته شده و ما الان نباید با عجله تصمیم بگیریم.

هادی حق شناس نماینده بندر انزلی نیز در موافقت با دو فوریت این طرح تصریح کرد: از سال 67 که جنگ به پایان رسیده همچنان بخشی از ایثارگران با مشکلات مسکن و درمان روبرو هستند.

وی افزود: اگر این مشکلات ایثارگران حل شده بود دیگر امروز نیازی به ارائه این طرح نبود.

این نماینده مجلس یادآور شد: این طرح دو فوریتی مکمل لایحه جامع ایثارگران است و امروز باید برای همیشه این موضوع حل شود.