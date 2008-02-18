شرکتهای خارجی می توانند مالکیت 100 درصدی واحد خود را داشته باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر کار و امور اجتماعی صبح امروز در دیدار با " مانبیرسینگ " سفیر هند در تهران با اشاره به توسعه مناسبات اقتصادی دو کشور گفت: ایران از توسعه همکاریهای اقتصادی با هند استقبال می کند و روابط دیرینه دو کشور ایجاب می کند سطح مناسبات تجاری و اقتصادی دو کشور بیش از این گسترش یابد.

جهرمی خاطرنشان کرد: فعالیت شرکتهای خارجی که دارای مالکیت صددرصدی هستند، منوط به این است که در بازار کالای خاص بیش از 20 درصد سهم نداشته باشند.

وزیر کار و امور اجتماعی در مورد وضعیت اشتغال اتباع خارجی در ایران گفت: مبنای کسر مالیات اتباع خارجی بر اساس اعلام شرکتهایی است که این افراد در آن فعالیت می کنند.

وی گفت: شرکتهای خارجی که به نمایندگی از سوی دولتها در ایران فعالیت می کنند باید در قراردادها ، مالیات اشتغال اتباع خارجی به استخدام در آمده را محاسبه کنند و پیمانکار مربوطه در این خصوص مسئولیتی ندارد.

جهرمی در خصوص درخواست سفیر هند در زمینه ایجاد تسهیلات برای تعدادی از اتباع این کشور که طولانی مدت در ایران سکونت دارند، قول مساعد داد.