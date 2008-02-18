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۲۹ بهمن ۱۳۸۶، ۱۲:۰۲

"خشاب خالی" در پایان راه تولید

بهرام آب‌پرور به زودی تدوین فیلم تلویزیونی "خشاب خالی" را به کارگردانی مسعود آب‌پرور شروع می‌کند.

ناصر شفق تهیه‌کننده "خشاب خالی" در این باره به خبرنگار مهر گفت: "تنها یک سکانس از این فیلم باقی مانده که باید با بالگرد تصویربرداری شود. ما منتظر همکاری ارگان‌های نظامی برای ضبط این صحنه هستیم و بعد بهرام آب‌پرور تدوین را آغاز می‌کند."

در "خشاب خالی" که مضمونی پلیسی دارد لاله اسکندری، کاوه سماکباشی، مجید مشیری، آرش تاج و محمدرضا داودنژاد بازی می‌کنند. فیلم داستان یک زن پلیس به نام سروان رویا جمالی است که همسرش برای انهدام یک باند بزرگ و بین‌المللی قاچاق مواد مخدر به درون باند نفوذ می‌کند و شهید می‌شود. زن پس از شهادت شوهرش تصمیم می‌گیرد به درون باند نفوذ کند، تا اینکه...

آب‌پرور فیلم تلویزیونی "خشاب خالی" را بر مبنای فیلمنامه آرش قادری می‌سازد و لوکیشن‌های این فیلم شیراز، کرمان، لواسان و ... است.

کد مطلب 640852

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