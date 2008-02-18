"خشاب خالی" در پایان راه تولید

ناصر شفق تهیه‌کننده "خشاب خالی" در این باره به خبرنگار مهر گفت: "تنها یک سکانس از این فیلم باقی مانده که باید با بالگرد تصویربرداری شود. ما منتظر همکاری ارگان‌های نظامی برای ضبط این صحنه هستیم و بعد بهرام آب‌پرور تدوین را آغاز می‌کند."

در "خشاب خالی" که مضمونی پلیسی دارد لاله اسکندری، کاوه سماکباشی، مجید مشیری، آرش تاج و محمدرضا داودنژاد بازی می‌کنند. فیلم داستان یک زن پلیس به نام سروان رویا جمالی است که همسرش برای انهدام یک باند بزرگ و بین‌المللی قاچاق مواد مخدر به درون باند نفوذ می‌کند و شهید می‌شود. زن پس از شهادت شوهرش تصمیم می‌گیرد به درون باند نفوذ کند، تا اینکه...

آب‌پرور فیلم تلویزیونی "خشاب خالی" را بر مبنای فیلمنامه آرش قادری می‌سازد و لوکیشن‌های این فیلم شیراز، کرمان، لواسان و ... است.