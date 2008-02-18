روسیه با شکست کوبا قهرمان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات کشتی آزاد جام جهانی 2008 از صبح روز شنبه در ولادی قفقاز آغاز شد و تا شب گذشته ادامه داشت که در دیدار پایانی تیم ملی کشتی آزاد روسیه (تیم میزبان) به مصاف کوبا رفت و با پیروزی 5 بر2 مقابل این تیم عنوان قهرمانی این دوره از رقابتها را به دست آورد.

ازبکستان نیز با برتری 4 بر3 برابر اوکراین بر سکوی سوم مسابقات جام جهانی کشتی آزاد روسیه ایستاد و آمریکا با غلبه بر ترکیه در این رقابتها پنجم شد.

در کشتی‌های حساس برگزار شده بوایسار سایتی‌اف دارنده هشت مدال طلای جهان و المپیک با پیروزی قاطعانه 11 بر صفر از سد ایوان فوندورا نفر سوم المپیک آتن گذشت. شکست یاندرو کوئینتانا قهرمان المپیک آتن از کوبا مقابل آلن دودایف قهرمان سال 2005 جهان از روسیه یکی دیگر از نتایج مهم این دوره از مسابقات بود .

