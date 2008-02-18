9 مانور عملیاتی امداد و نجات در مازندران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد پورمحمد، صبح دوشنبه در جلسه کارگروه آمادگی مازندران در محل استانداری افزود: این مانورها در آستانه نوروز و برای افزایش آمادگی و شناسایی توانمندیهای ماموران هلال احمر، امداد و نجات و پلیسی امنیتی در استان صورت خواهد گرفت.

وی خاطرنشان کرد: توان مقابله با حوادث احتمالی و آمادگی برای وقوع حوادث با برگزاری این مانورها در بین داوطلبین و ناجیان تقویت خواهد شد.

مدیرکل بازسازی و حوادث غیرمترقبه مازندران با اشاره به اینکه سازمان مدیریت بحران که اوایل امسال به تصویب مجلس رسیده بود تا پنج سال به صورت آزمایشی در استانها اجرایی می شود تصریح کرد: در تمامی ادارات شهرستانها و دستگاههای اجرایی این مدیریت نمایندگی و فعالیت خواهد داشت.

پورمحمد با بیان اینکه از امسال اعتبارات پیشگیری در اعتبارات هزینه ای هر دستگاهی پیش بینی می شود، یادآور شد: مانورها باید از حالت سمبلیک به حالت اجرایی و واقعی در آید.

وی با اعلام اینکه مازندران از استانهای حادثه خیز کشور و در ردیف استانهای در مسیر کمربند زلزله قرار دارد از مسئولان کشوری خواست تا نسبت به افزایش ناوگان امداد و نجات و اختصاص بالگرد ویژه برای استان اقدام عاجل صورت گیرد.

پورمحمد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ارسال میزان خسارتهای ناشی از بارش برف به باغات مرکبات از دولت خواست تا نسبت به کمک کشاورزان اقدام عاجل و حساب شده ای صورت دهد.