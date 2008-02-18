به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حسن کامران نماینده اصفهان که برای دومین مرتبه طوماری به امضای مردم حوزه انتخابیه خود و همچنین نمایندگان مجلس به منظور اعلام آمادگی برای بازسازی حرمین شریفین امامین عسگریین، تهیه و تقدیم رهبر معظم انقلاب خواهد کرد، در جمع خبرنگاران از کوتاهی مسئولان اجرایی کشور در زمینه سازی جهت مشارکت ایرانیان در کار بازسازی حرمین امام حسن عسگری (ع) و امام هادی (ع) انتقاد کرد.

این گزارش می افزاید، امروز در راهروهای مجلس طوماری بیست متری به امضای مردم اصفهان در معرض دید نمایندگان ملت قرار گرفت که در آن بر لزوم حفاظت و بازسازی حرمین شریفین امامین عسگریین تاکید شده و نمایندگان مجلس نیز آن را امضا کردند.

در این طومار که در حقیقت تاکیدی بر طومار گذشته اصفهانی ها جهت بازسازی و حفاظت از حرمین شریفین امام حسن عسگری (ع) و امام هادی (ع) تهیه شده، خطاب به رهبر معظم انقلاب آمده است: بیش از یک سال و نیم پیش دستان ناپاک عده ای متحجر نقشه ای را که بر محوریت ضدیت با کل اسلام ومسلمین کشیده شده بود، به اجرا گذاشته و بارگاه ملکوتی امامین عسگریین را دستخوش تفکر جاهلانه خویش کرده و این مهبط الهی و زاگاه مولود موعود را مورد تخریب و انهدام قرار دادند و قبور این دو امام عزیز هنوز زیر غبار مظلومیت مدفون است.

در ادامه این طومار آمده است: آنچه مسلم است دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان نخستین و مهمترین دولت شیعی باید در محور بررسی و پیگیری این حادثه قرار می گرفت اما متاسفانه چنین نشده است.

امضا کنندگان این طومار از رهبر معظم انقلاب درخواست کرده اند دستورات لازم جهت پیگیری دستگاه های دولتی را لحاظ فرموده تا هر چه سریعتر مقدمات بازسازی و حفاظت از حریم الهی حرمین شریفین امامان دهم و یازدهم شیعیان فراهم آید.

در پایان این طومار تاکید شده است از آنجا که تفکرات سلفیون و وهابیت در تقابل کامل با جهان اسلام قرار گرفته مسلما پیگیری این امر مغایرتی با وحدت مذاهب نداشته و در مقابل، فراموشی مسئله همانگونه که در محاسبات دشمن آمده غیرت دینی جامعه را تضعیف نموده و موجب تسهیل فتنه های آتی دشمن خواهد شد.