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۲۹ بهمن ۱۳۸۶، ۱۱:۵۰

مشاور رئیس جمهور در امور زنان:

شریعت هویت واقعی انسان را به وی عطا می‌کند

شریعت هویت واقعی انسان را به وی عطا می‌کند

طبیب زاده در همایش بین المللی "زنان مسلمان اندیشمند" با اشاره به موضوع کلیدی مورد بحث اندیشمندان و متفکرین در سالهای اخیر، بحران هویت و معنا در عرصه حیات جوامع بشری را مورد تأکید قرار داد و گفت: شریعت است که هویت واقعی انسان را به بشر ارزانی می دارد .

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ، در همایش "زنان اندیشمند مسلمان" که با پیام رئیس جمهور و سخنان وزیر امور خارجه آغاز شد، زهره طیب زاده مشاور رئیس جمهور در امور زنان، گفت: بازخوانی تمدن جدید غربی و واکاوی زندگی بشر امروزین ما را در دستیابی به پاسخ صحیح یاری می کنند.

وی افزود: بیش از 4 قرن است که خدا از صحنه زندگی در غرب غایب و در کلیسا عزلت گزیده است. از کرامت و مردمی انسان بطور اعم و از کرامت زن به طور اخص خبری نیست، از نقش خانواده و نقش مادری، همسری و مربی گری زن بندرت یاد می شود، تعداد موالید نامشروع ، خانواده های تک والدینی، اعتیاد و رشد بیماریهای روانی انسان مدرن ، مشخصه بارز اخلاقی تمدن جدید غرب شده است. زن در جامعه امروز غرب و جوامع غربزده کنونی برای تداوم بقا ناچار باید بگوید مرا نگاه می کنند پس هستم.

مشاور رئیس جمهور در ادامه گفت: زن غربی به تکدی گری هویت خویش در مقابل سرمایه داری لجام گسیخته دست نیاز دراز کرده تا شاید به حقوق مشابه حقوق مرد انسان برتر جامعه غربی که خود زندگی و انسانیت را به سرمایه داران پیش فروش نموده است ، دست یابد.

طبیب زاده گفت: تمدنی که به سایر فرهنگها به چشم حقارت می نگرد و ادعای فرمانروایی فرعون گونه بر زمین را دارد. الکلیسم،  روابط زناشویی خارج از چهارچوب ازدواج و هم جنس گرایی، او را به پایین ترین مرتبه انحطاط اخلاقی سوق داده است.

وی تأکید کرد: شریعت است که هویت واقعی انسان اعم از زن و مرد، مناسبات فردی و اجتماعی و غایت و نهایت رشد و کمال را در لباس حقوق و تکالیف به بشر ارزانی می دارد، امید که با درس گرفتن از راه رفته انسان غربی در شرق تجربه را بار دیگر تجربه نکنیم و غبار و کدورت نشسته بر اندیشه ناب توحیدی را از پیام انقلاب اسلامی ایران و انقلاب جهانی بزداییم.

همایش دو روزه "زنان اندیشمند مسلمان" امروز و فردا در سالن اجلاس سران برگزار می شود .

کد مطلب 640863

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