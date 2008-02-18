به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ، در همایش "زنان اندیشمند مسلمان" که با پیام رئیس جمهور و سخنان وزیر امور خارجه آغاز شد، زهره طیب زاده مشاور رئیس جمهور در امور زنان، گفت: بازخوانی تمدن جدید غربی و واکاوی زندگی بشر امروزین ما را در دستیابی به پاسخ صحیح یاری می کنند.

وی افزود: بیش از 4 قرن است که خدا از صحنه زندگی در غرب غایب و در کلیسا عزلت گزیده است. از کرامت و مردمی انسان بطور اعم و از کرامت زن به طور اخص خبری نیست، از نقش خانواده و نقش مادری، همسری و مربی گری زن بندرت یاد می شود، تعداد موالید نامشروع ، خانواده های تک والدینی، اعتیاد و رشد بیماریهای روانی انسان مدرن ، مشخصه بارز اخلاقی تمدن جدید غرب شده است. زن در جامعه امروز غرب و جوامع غربزده کنونی برای تداوم بقا ناچار باید بگوید مرا نگاه می کنند پس هستم.



مشاور رئیس جمهور در ادامه گفت: زن غربی به تکدی گری هویت خویش در مقابل سرمایه داری لجام گسیخته دست نیاز دراز کرده تا شاید به حقوق مشابه حقوق مرد انسان برتر جامعه غربی که خود زندگی و انسانیت را به سرمایه داران پیش فروش نموده است ، دست یابد.



طبیب زاده گفت: تمدنی که به سایر فرهنگها به چشم حقارت می نگرد و ادعای فرمانروایی فرعون گونه بر زمین را دارد. الکلیسم، روابط زناشویی خارج از چهارچوب ازدواج و هم جنس گرایی، او را به پایین ترین مرتبه انحطاط اخلاقی سوق داده است.

وی تأکید کرد: شریعت است که هویت واقعی انسان اعم از زن و مرد، مناسبات فردی و اجتماعی و غایت و نهایت رشد و کمال را در لباس حقوق و تکالیف به بشر ارزانی می دارد، امید که با درس گرفتن از راه رفته انسان غربی در شرق تجربه را بار دیگر تجربه نکنیم و غبار و کدورت نشسته بر اندیشه ناب توحیدی را از پیام انقلاب اسلامی ایران و انقلاب جهانی بزداییم.

همایش دو روزه "زنان اندیشمند مسلمان" امروز و فردا در سالن اجلاس سران برگزار می شود .