به گزارش خبرنگار مهر، شیخ محمد بن راشد را در این سفر هیئتی متشکل از شیخ مکتوم بن محمد بن راشد معاون حاکم دبی و شیخ عبدالله بن زاید ال نهیان وزیر امور خارجه و تنی چند از مسئولان اماراتی همراهی می کنند.

قرار است تا دقایقی دیگر شیخ محمد بن راشد آل مکتوم و پرویز داوودی مذاکرات خود را آغاز کنند.

حاکم دبی در این سفر همچنین قرار است با دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور کشورمان دیدار وگفتگو کند.

توسعه روابط دو جانبه به ویژه روابط اقتصادی بین دو کشور امارات و جمهوری اسلامی ایران از مهمترین مباحثی است که قرار است مقامات دو کشور در خصوص آن بحث و تبادل نظر کنند.