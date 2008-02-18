آمادگی جسمانی بالایی دارم / از امروز در تمرینات تیم ملی کشتی شرکت می کنم

مراد محمدی قهرمان قهرمان وزن 60 کیلوگرم کشتی آزاد جهان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان مطلب فوق افزود: بعد از حضور در رقابتهای انتخابی تیم ملی، تمریناتم را رها نکردم و با پشتکار و پشت سر گذاشتن تمریناتی منظم و برنامه ریزی شده به آمادگی ایده آلی دست یافته ام.

وی ادامه داد: روزی دو نوبت تمرین را در دستور کارم قرار داده بودم تا هم وزن خودم را در کنترل داشته باشم و هم اینکه به فرم ایده آل و شرایط آرمانی برسم. خوشبختانه هم اکنون هم از نظر وزنی و هم از نظر آمادگی بدنی در شرایط خوبی قرار دارم اما مسایل بعد از انتخابی تیم ملی روحیه ام را تحت تاثیر قرار داده است.

محمدی یادآور شد: با موافقت کمیته فنی زمینه حضورم در اردو مهیا شده و از امروز در اردوی تیم ملی تمریناتم را پیگیری خواهم کرد.

وی درپایان گفت: حضورم در جام کی اف مشخص نیست و بستگی به نظر کادرفنی دارد اما اگر صلاح دیدند حتما به تصمیم آنها احترام خواهم گذاشت. انگیزه ام برای حضور در المپیک بسیار زیاد است و امیدوارم با توکل به خدا و سخت کوشی خود و کمک مربیان بتوانم به این خواسته و هدف و در نهایت افتخار آفرینی در پکن دست یابم.