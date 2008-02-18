خانه شهروند در کرج راه اندازی می شود

اصغر نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: به منظور ارتقا سطح فرهنگی کلانشهر کرج و فرهنگ سازی مناسب میان شهروندان و در راستای ارزش گذاری به مقام شهروندان مقرر شد از کتابخانه هوشیار علاوه بر استفاده به صورت کتابخانه به عنوان خانه شهروند نیز بهره برداری شود.

وی افزود: در خانه شهروندان آموزشهای لازم و مرتبط با شهرنشینی، آشنایی شهروندان با وظایف تخصصی شهرداری، برگزاری کارگاه های تخصصی و ... انجام می شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: مسئولیت خانه شهروندان برعهده معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری خواهد بود و آخرین دستاوردهای شهرداری در این خانه به اطلاع شهروندان رسانده می شود.

نصیری یادآور شد: تاکنون مکان ثابتی به منظور تعامل و ارتباط مستقیم با شهروندان در کلانشهر کرج وجود نداشته است که خانه شهروند می تواند پایگاه مناسبی برای تحقق این هدف باشد.

وی عنوان کرد: خانه شهروند از اسفندماه سال جاری فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز می کند.