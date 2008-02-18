"بورن" و "سوئینی تاد" برنده جوایز ادی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، هالیوود ریپورتر اعلام کرد روس برای فیلم "اولتیماتوم بورن" در بخش بهترین تدوین فیلم درام برنده جایزه شد و لبنزون جایزه بخش بهترین تدوین فیلم کمدی یا موزیکال را به خانه برد.





صحنه‌ای از فیلم "اولتیماتوم بورن"

روس که اخیرا جایزه بفتا را هم برد، یکی از نامزدهای اسکار امسال است. او برای دریافت جایزه این بخش، جی کاسیدی برای "درون طبیعت وحشی"، جان گیلروی برای "مایکل کلیتن"، رودریک جینز برای "پیرمردها کشوری ندارند" و دیلان تیکنور برای "خون بپا می‌شود" را به عنوان رقیب پیش روی خود داشت.

مایکل ترونیک برای "اسپری مو"، دانا ای. گلوبرمان برای "جانو"، کریگ وود و استفن ریوکین برای "دزدان دریایی کارائیب: در انتهای دنیا" و دارن هولمز برای "راتاتوی"، رقبای لبنزون در بخش بهترین تدوین فیلم کمدی یا موزیکال بودند.

ادگار بیورکسن و لئونارد فاینستین برای "اینک دارفور"، لسلی ایورکس و استفن مایرز برای "داستان پیکسار" و جفری ریچمن، کریس سوارد و دان سوئیتلیک برای "سیکو" نامزدهای بخش فیلم مستند بودند که در نهایت تدوینگران فیلم "سیکو" برنده جایزه این بخش شدند.

در مراسم سالانه جوایز ادی که روز یکشنبه در بورلی هیلتن برگزار شد، در مجموع در 9 بخش حوزه فیلم، تلویزیون و مستند به برندگان جایزه اعطاء شد. جایزه ادی طلایی فیلمساز سال نیز به نورمن جویسن فیلمساز کهنه‌کار و سازنده فیلم‌هایی مانند "بچه سین سیناتی" و "در گرمای شب" تعلق گرفت.

جوایز ادی را تدوینگران سینمای آمریکا اعطا می‌کنند که جامعه‌ای افتخاری است و هر سال دستاوردهای حرفه‌ای این صنف را مورد قدردانی قرار می‌دهد. تدوینگران سینمای آمریکا سازمانی مستقل از انجمن تدوینگران آمریکا MPEG است و ریاست آن را آلن هایم به عهده دارد. این سازمان سال 1950 تاسیس شد.