به گزارش خبرنگار مهر، فاضل نظری و بهنام بهادری دبیر و قائم مقام جشنواره فیلم 100 و حسین ربانی یکی از داوران بخش جوان صبح امروز در حوزه هنری استان تهران ویژگی‌های دوره پنجم این جشنواره را تشریح کردند.

نظری در این نشست گفت: "جشنواره فیلم 100 امسال برای پنجمین بار اسفندماه در تهران برگزار می‌شود، ضمن اینکه امسال برای دومین بار محدودیت سنی 35 سال را برای فیلمسازان در نظر گرفتیم. جوانان فارغ از مسائل دست و پاگیر همیشه زبانی مناسب برای بیان حقایق دارند. از این رو شعار امسال این جشنواره "سینمای تذکر" است."

وی در ادامه افزود: "جوانان با تولید آثار خود می‌توانند حقایق و مسائل جامعه را به مسئولین و مخاطبان انتقال دهند. بر همین اساس آثاری که در این دوره از جشنواره شرکت کرده‌اند، حتی اگر جایزه نگیرند در اختیار مسئولان و مخاطبین ویژه این مسائل قرار داده می‌شوند."

دبیر جشنواره فیلم 100 با اشاره به تاسیس باشگاه فیلم 100 گفت: "امسال با تاسیس این باشگاه از طرح‌های ساخت این فیلم‌ها حمایت شد. بر همین اساس آثار نوجوانانی که در این باشگاه کار تولید کرده‌اند نیز در جشنواره نمایش داده می‌شود. امسال با هدف نیروسازی و طراحی آینده از این آثار نیز استفاده کردیم."

نظری ادامه داد: "امیدواریم جشنواره فیلم 100 در دوره‌های آینده به صورت دیجیتالی برگزار شود و به همین دلیل سعی می‌کنیم سال آینده آثار را به صورت اینترنتی از فیلمسازان دریافت کنیم و حتی نتایج داوری آثاری که برگزیده نشده است را هم به صورت محرمانه از طریق پست الکترونیکی در اختیار فیلمسازان قرار خواهیم داد."

قائم مقام دبیر جشنواره هم گفت: "در این دوره 1235 اثر به دبیرخانه رسید که در بازبینی اولیه حدود 600 اثر به هیئت انتخاب ارائه شد که از میان آنها نیز حدود 98 فیلم در بخش‌های مسابقه به نمایش درمی‌آید. در بخش کرامت انسانی و ارزش‌های دینی 53 اثر، دفاع مقدس 13 اثر، طنز با رویکرد سینمای تذکر دو اثر و بخش اتحاد ملی و انسجام اسلامی 10 اثر رقابت می‌کنند."

بهادری درباره داوران بخش‌های مختلف جشنواره گفت: "در هیئت انتخاب مینو فرشچی، فریدون فرهودی، ناصر باکیده، عزیزالله حاجی‌مشهدی، علی‌اکبر قاضی‌نظام و محمود عبداللهی و در بخش مسابقه فرهاد توحیدی، محمدحسین لطفی و اکبر نبوی آثار را ارزیابی کردند. جشنواره دوم و سوم اسفند در سینما سپیده برگزار می‌شود و اختتامیه آن سوم اسفند در تالار اندیشه خواهد بود."

حسین ربانی یکی از اعضاء هیئت داوران بخش جوان پنجمین جشنواره فیلم 100 نیز گفت: "در بخش داوران جوان شهاب حسینی، سروش صحت، مسعود محبی، آرزو سرابی و حسین ربانی به داوری آثار می‌پردازند. در این بخش به جای تندیس به برگزیدگان نشان ویژه سینمای جوان اهدا خواهد شد."