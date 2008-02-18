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۲۹ بهمن ۱۳۸۶، ۱۳:۲۸

گفتگوی مهر با دکتر پورعباس-2 /

پیرمرد81ساله پیرترین و پسر16ساله جوانترین داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد

پیرمرد81ساله پیرترین و پسر16ساله جوانترین داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد

رئیس سازمان سنجش جوانترین و پیرترین داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد 87 را معرفی کرد.

دکتر عبدالرسول پورعباس در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پیرترین ثبت نام کننده (مرد) در کنکور کارشناسی ارشد متولد 1305 است که در رشته زبان شناسی شرکت می کند. پیرترین شرکت کننده زن در آزمون کارشناسی ارشد نیز متولد 1310 است که در رشته تربیت بدنی ثبت نام کرده است.

وی اظهار داشت: همچنین جوانترین مرد شرکت کننده در آزمون کارشناسی ارشد 87 متولد 1370 در رشته زیست شناسی و جوانترین زن شرکت کننده متولد 1369 در رشته زبان انگلیسی است.

رئیس سازمان سنجش گفت: داوطلبان شرکت در کنکور ارشد که جوان هستند در صورت قبولی اگر تا شهریور سال 1387 موفق به اخذ مدرک لیسانس نشوند به دلیل اینکه جای دیگران را پر کرده اند، از آزمون آن سال و سال آینده محروم می شوند.

کد مطلب 640876

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