هشدار چاوز درباره قطع فروش نفت به آمریکا

به گزارش خبرگکزاری مهر به نقل از رویترز،"هوگو چاوز" روز گذشته در یک سخنرانی تلویزیونی تصریح کرد:" اگر ایالات متحده آمریکا به ونزوئلا حمله و تلاش کند به ما آسیب وارد کند، ما مجبور می شویم تصمیم بگیریم که یک قطره نفت خود را به آمریکا نفرستیم."

برای مسدود کردن دارایی های ونزوئلا در خارج از این کشور است.

تنش بین دولت ونزوئلا و شرکت نفتی آمریکایی اکسون موبیل (Exxon Mobil) از ماه ژوئن سال گذشته بالا گرفت، زمانی که با تصویب قانونی در مجلس ونزوئلا شرکتهای بین المللی مجبور به تحویل 60 درصد حوزه نفتی خود به شرکت نفتی دولتی ونزوئلا شدند.

اکسان موبیل با شکایت از دولت ونزوئلا در دادگاه های انگلیس، هلند، و آمریکا موفق شده که حکم مسدود شدن حدود 12 میلیارد دلار از دارایی های شرکت نفتی ونزوئلا (PDVSA ) را به دست بیاورد.

اینش رکت مدعی است که این اقدام را برای جبران ضررهای مالی که به گفته این شرکت از ملی شدن یکی از پروژه های نفتی خود در ونزوئلا متحمل شده، انجام داده است.

چاوز با هشدار درباره پیامدهای این اقدام اکسون موبیل، هشدار داده است که قیمت جهانی نفت می تواند به سقف بشکه ای 200 دلار برسد.