به گزارش خبرگزاری مهر، احمدی نژاد در ابتدای پیام خود اعلام کرد: خداوند انسان را به عنوان گرانقدرترین گوهر وجود خلق فرمود و تمام آفرینش را مسخر او گردانید تا آیات الهی را بشناسد و معرفت او به پهنای گیتی گسترش یابد.

معرفی زنان الگو کمک بزرگی به ترویج ارزشهای انسانی و اخلاقی است

رئیس جمهور در این پیام افزود: روح و حقیقت جهان انسان کامل است. انسان کامل جانشین خدا و گستراننده علم، معرفت و عدالت و پرچمدار عشق و محبت و برادری است .



وی افزود: انسان بی محبت و بی عشق نمی تواند شهد شیرین عدالت را بچشد و نمی تواند آلام و دردهای بشریت را ادرک کند.

محبت و عشق جزیی از جوهر حقیقی انسانیت است. کانون جوشان عشق و محبت قلبهای پاک زنان و مادران است. مادران منابع عشق الهی هستند. تمام عواطف بشری در پرتو عواطف زنان و مادران پرورش می یابد و بستر شکوفایی جوانه های عاطفه خانواده است.



رئیس جمهور یادآور شد: تمام ادیان الهی بدون استثنا بر نقش تعیین کننده خانواده تأکید کرده و خانواده را یک بنای مقدس نامیده اند. احترام به والدین و فرزندان، احترام پدر و مادر به یکدیگر و حقوق متقابل اعضای خانواده در همه ادیان الهی به رسمیت شناخته شده و بلکه واجب گردیده است. در جوامعی که منزلت و جایگاه خانواده مستحکم است، به ارزشهای انسانی بیشتر توجه می شود و نابسامانیهای اجتماعی کمتری رخ می نماید و از سوی دیگر پایبندی به ارزشهای متعالی دینی و تبعیت از تعلیمات و احکام الهی رمز استحکام و ماندگاری خانواده است.



وی گفت: پیامبر عظیم الشأن اسلام و همسرشان خدیجه و دخترشان فاطمه چشمه های لطف و محبت و عاطفه و عشق هستند.

در بوستان خانواده پاک امام علی(ع) و فاطمه (س) زیباترین و خوش بوترین گلهای بشریت، حسن و حسین و زینب و ام کلثوم که اسوه های تعالی و کمال انسانی هستند می رویند. در خانواده های اسوه انسانهای اسوه تربیت می شوند. فاطمه مادر نمونه عالم و کانون عشق و محبت است. او کوثر و منبع لطف و رحمت الهی است تا جایی که شوهر و فرزندان و حتی پدر در کنار او آرام و قرار می یابند.



رئیس جمهور تصریح کرد: شناساندن خانواده ها و زنان الگو کمک بزرگی به ترویج ارزشهای انسانی و اخلاقی و به حفظ و استحکام خانواده خواهد کرد.

ایران اسلامی از حضور زنان مسلمان در عرصه های بین المللی حمایت می کند

دکتر منوچهر متکی وزیز امو ر خارجه نیز در مراسم افتتاحیه همایش بین المللی زنان مسلمان اندیشمند، برگزاری این همایش را در سال وحدت ملی و انسجام اسلامی گامی مهم ودر جهت انسجام هر چه بیشتر بخش مهم و فعال جامعه بشری یعنی زنان جامعه ارزیابی کرد.



وی با تأکید بر اینکه زنان جلوه ای از جمال الهی و مکمل هنر خلقت خداوند در خلق انسان هستند، گفت: امروزه ما نیاز به استدلال جایگاه زن در جوامع بشری نداریم زیرا زن محور ، مدیر و به عنوان فرزند ، مادر و همسر بخش لاینفک هسته های جامعه بشری است .



متکی گفت: به اذعان همه و بویژه ادیان الهی زنان بخش لاینفک زندگی و خانواده اولین و اساسی ترین و مهمترین هسته جامعه انسانی است .



وزیر امور خارجه افزود: البته در تاریخ فرهنگ ایران هم به عنوان آموزه های دینی و هم به عنوان مظاهر فرهنگی و تمدنی این سرزمین زنان در حوزه های مختلف حضور فعال در کشورمان داشته اند و امروز زنان در مرز شکوفایی جدی در همه عرصه های کشور در بخشهای تولید علم و دانش ، حوزه های دولتی و سازمانهای مردم نهاد نقش پرنشاطی را در ایران به عهده دارند.



متکی تأکید کرد : جمهوری اسلامی ایران از حضور هر چه بیشتر زنان مسلمان در عرصه های بین المللی حمایت می کند.



وی افزود: اگر به خلاء و بحران امروز حاکم بر جهان در زمینه های مختلف سیاسی ، اجتماعی ، نظامی ، اقتصادی نظر کنیم متوجه می شویم که این خلاء در ساختار و مفهوم جهان را تهدید می کند.



متکی با تأکید بر اینکه امروز زنان جهان اسلام مسئولیت مهمی دارند و مردان نیز باید زمینه حضور و بروز این شکوفایی را مهیا کنند، گفت: جامعه اسلامی برگرفته از پیام الهام بخش اسلام امروزه در جهان مخاطب زیادی پیدا کرده است و این وظیفه زنان است که این پیام را به گوش جهانیان برسانند .



شریعت است که هویت واقعی انسان به بشر ارزانی می دارد



زهره طبیب زاده نوری مشاور رئیس جمهور در امور زنان به عنوان اولین سخنران همایش بین المللی زنان مسلمان اندیشمند در آیین افتتاحیه با اشاره به موضوع کلیدی مورد بحث اندیشمندان و متفکرین در سالهای اخیر بحران هویت و معنا در عرصه حیات جوامع بشری ، گفت براستی علل و اسباب آشفتگی انسان با وجود تکنولوژی فوق مدرن امروز چیست؟

طیب زاده گفت: بازخوانی تمدن جدید غربی و واکاوی زندگی بشر امروزین ما را در دستیابی به پاسخ صحیح یاری می کنند. بیش از 4 قرن است که خدا از صحنه زندگی در غرب غایب و در کلیسا عزلت گزیده است. از کرامت و مردمی انسان بطور اعم و از کرامت زن بطور اخص خبری نیست، از نقش خانواده و نقش مادری، همسری و مربی گری زن بندرت یاد می شود، تعداد موالید نامشروع ، خانواده های تک والدینی، اعتیاد و رشد بیماریهای روانی انسان مدرن ، مشخصه بارز اخلاقی تمدن جدید غرب شده است. زن در جامعه امروز غرب و جوامع غربزده کنونی برای تداوم بقا ناچار باید بگوید مرا نگاه می کنند پس هستم!



مشاور رئیس جمهور در ادامه گفت زن غربی به تکدیگری هویت خویش در مقابل سرمایه داری لجام گسیخته دست نیاز دراز نموده تا شاید به حقوق مشابه حقوق مرد انسان برتر جامعه غربی که خود زندگی و انسانیت را به سرمایه داران پیش فروش نموده است ، دست یابد.



وی افزود: در دنیای غربی امروز الکلیسم، اباهیگری، روابط زناشویی خارج از چهارچوب ازدواج و هم جنس گرایی، زن را به پایین ترین مرتبه انحطاط اخلاقی سوق داده است. شریعت است که هویت واقعی انسان اعم از زن و مرد، مناسبات فردی و اجتماعی، و غایت و نهایت رشد و کمال را در لباس حقوق و تکالیف به بشر ارزانی می دارد، امید که با درس گرفتن از راه رفته انسان غربی در شرق تجربه را بار دیگر تجربه نکنیم و غبار و کدورت نشسته بر اندیشه ناب توحیدی را از پیام انقلاب اسلامی ایران و انقلاب جهانی بزداییم.