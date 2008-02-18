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۲۹ بهمن ۱۳۸۶، ۱۲:۵۵

در بیانیه ای؛

215 نماینده مجلس اهانت نشریات هلندی و دانمارکی به مقدسات اسلامی را محکوم کردند

215 نماینده مجلس اهانت نشریات هلندی و دانمارکی به مقدسات اسلامی را محکوم کردند

215 تن از نمایندگان مجلس با صدور بیانیه‌ای ضمن محکومیت اقدام نشریات هلند و دانمارک در هتک حرمت و تخریب مقدسات اسلامی، از رئیس جمهور خواستند نسبت به مقابله با این قبیل هتاکی ها اقدام مناسب مبذول داشته و در روابط سیاسی و تجاری با کشورهای مزبور تجدید نظر جدی نماید.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در این بیانیه آمده است: اخیرا برخی رسانه های هلند و دانمارک تحت تاثیر و نفوذ صهیونیسم بی بنیاد و غاصب اقدام به هتک حرمت و تخریب مقدسات اسلامی نموده اند، ما نمایندگان مردم غیرتمند ایران اسلامی، ضمن محکوم نمودن این حرکت شیطانی از رئیس جمهور محترم می خواهیم نسبت به مقابله با این قبیل هتاکی ها اقدام مناسب مبذول داشته و در روابط سیاسی و تجاری با کشورهای مزبور تجدید نظر جدی نمایند.

نمایندگان در پایان این بیانیه آورده اند: از دولت های مذکور می خواهیم که اجازه ندهند تا صهیونیسم مخالف آموزه های حضرت موسی (ع) و حضرت عیسی (ع) که انبیاء بزرگ الهی هستند، اهداف خود را در قالب آزادی بیان و به نام مردم اصیل هلند و دانمارک القاء نمایند.

کد مطلب 640882

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