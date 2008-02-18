آب استان مرکزی از طریق 120 حلقه چاه آب تامین می شود

محمود شعبانی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: در این راستا تاکنون 45 حلقه چاه آب در کل استان مرکزی به دلیل پایین بودن کیفیت از مدار بهره برداری خارج شده است.

وی با اشاره به اینکه هفت حلقه چاه جدید امسال حفاری شده، خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون 17 حلقه چاه در استان تجهیز شده است.

این مسئول اظهار داشت: تاکنون در کل استان 940 کیلومتر خطوط اصلی و شبکه جمع آوری فاضلاب در استان احداث شده و 837 کیلومتر از شبکه توزیع آب استان بازسازی و اصلاح شده است.

شعبانی بیان داشت: 241 کیلومتر خط انتقال آب و 912 کیلومتر توسعه شبکه آبرسانی جدید نیز احداث شده است.

وی با اشاره به اینکه شش تصفیه خانه فاضلاب در اراک، تفرش، دلیجان، محلات و خمین ساخته شده است، یادآور شد: کل ظرفیت تصفیه خانه استان مرکزی 135 هزار و 460 متر مکعب در شبانه روز است.

مدیرعامل آب و فاضلاب استان مرکزی ادامه داد: بیش از 98 درصد جمعیت شهری این استان در بخش آب و 30 درصد جمعیت شهری در بخش فاضلاب تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب هستند.