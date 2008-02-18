عاملان ترور مغنیه منتظر ضربات دردناک باشند/ ترس اسرائیل افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر،مغنیه شامگاه سه شنبه 23 بهمن توسط رژیم صهیونیستی و در نتیجه انفجار یک دستگاه خودروی بمبگذاری شده درشهر دمشق- پایتخت سوریه- به شهادت رسید.

مغنیه یکی از رهبران برجسته نظامی حزب الله در جریان جنگ 33 روزه تابستان سال گذشته که با شکست رژیم صهیونیستی همراه بود به شمار می رفت.

دبیرکل حزب الله لبنان درمراسم تشییع این مبارز برجسته،با اشاره کوتاه به نقش شهید مغنیه در پیروزی جنگ 33 روزه علیه رژیم صهیونیستی، هشدار داد : امروز تنها یک کلمه می گویم،ای صهیونیستها، اگر شما واقعا خواهان جنگ تمام عیارهستید، همه جهان بشنود، ما هم آماده چنین جنگی هستیم.ما نیز مانند همه انسانها از حق مقدس دفاع از خویش برخوردار هستیم و این حق را در دفاع از سرزمین، برادران، رهبران وملت خود ادا خواهیم کرد.

این اظهارات ،رژیم صهیونیستی را در حالت فوق العاده قرار داده و وحشت بی سابقه ای را بر سران این رژیم حاکم کرده است.

اما در پی این اقدام تروریستی، منابع نزدیک به حزب الله فاش کردند: عملیات ترور عماد مغنیه با هزینه یکی از مسئولان کشورهای حاشیه خلیج فارس و حمایت فنی آمریکا و طرح اسرائیل و همکاری سازمانهای اطلاعاتی و جاسوسی برخی کشورهای عربی انجام شد.

"عماد جاد" تحلیلگر مصری ومتخصص در امور رژیم صهیونیستی در گفتگوی اختصاصی با گروه بین الملل خبرگزاری مهر گفت : تصور می کنم که پاسخ حزب الله به عملیات ترور رهبر نظامی اش، بعد از مشخص شدن و معرفی عاملان آن انجام شود.

جاد اظهار داشت : با وجود آنکه اسرائیل متهم اصلی این جنایت است، اما باید به انتظار پایان تحقیقات سوری ها باشیم، زیرا پس از مشخص شدن سرنخهای ماجرا توسط دمشق، آنگاه شرایط تفاوت بسیار زیادی با حال حاضر خواهد داشت.

این کارشناس مصری خاطر نشان کرد : با وجودی که صهیونیستها بزرگترین طرفی هستند که از این ترور سود می برند، اما با وجود آن نباید احتمالات دیگر را کاملا دور از ذهن دانست.

وی تاکید کرد : آنچه که حتمی است این است که عامل و یا عاملان ترور در صورت مشخص شدن، ضربات دردناکی را دریافت خواهند کرد.

سردبیر فصلنامه تخصصی "مختارات اسرائیلیه" درباره تاثیر سخنان سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان در مراسم تشییع شهید مغنیه بر جامعه صهیونیستی به مهر گفت: صهیونیستها سخنان سید حسن نصرالله را بسیار جدی می گیرند واین سخنان تاثیرات و بازتابهای گسترده ای بر جامعه صهیونیستها داشته است.

عماد جاد ابرازعقیده کرد : سخنان سید حسن نصر الله در پی انتشار گزارش وینوگراد که در آن به صراحت به ناتوانی ارتش رژیم صهیونیستی در مقابله با مبارزان حزب الله تاکید کرده است؛ دامنه ترس ووحشت را در این رژیم افزایش داده است.

وی در ادامه گفت : از این رو تصور نمی کنم که صهیونیستها حتی در صورت دریافت ضربه از سوی حزب الله، بار دیگر وارد جنگ شوند، زیرا این رژیم به تازگی از شکست در جنگ خارج شده است وآغاز جنگ علیه لبنان یا سوریه این بار سبب ورود طرف ای منطقه ای دیگری هم خواهد شد که به نفع اسرائیل نیست.