هشت گروه در ششمین سوگواره آمل تغزیه اجرا می کنند

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امسال در نظر داریم از حاج علی اکبر عابدپور، پیشکسوت تعزیه استان مازندران که بیش از 60 سال تعزیه خوانده و شاگردان زیادی را آموزش داده تجلیل و یادمان مرحوم هاشم خان نوایی را برگزار کنیم.

دبیر ششمین سوگواره تعزیه مازندران ادامه داد: مهمترین هدف ما از برگزاری سوگواره تعزیه، اشاعه این هنر مذهبی و حمایت از تعزیه خوانان همچنین سامان دادن به تعزیه خوانانی است که سالیان سال، مراسم تعزیه را به مناسبتهای مختلف اجرا می کنند.

محمد اسماعیل امامزاده افزود: امسال به گروه های تعزیه اعلام شده تا تعزیه غریب را که کمتر در کشور اجرا شده برگزار نمایند که مجلس امام حسن (ع)، فاطمه صغرا(س)، مجلس فاطمه زهرا (س)، مجلس شاهچراغ و همچنین مجلس پیامبر (ص) از آن جمله است.

وی گفت: سال گذشته در سوگواره تعزیه شمال ایران که در سیستان و بلوچستان (زاهدان) برگزار شده بود، توانستیم مقام اول را کسب کنیم و امسال نیز در نظر داریم از بین این هشت گروه تعزیه، چند گروه را ضمن حمایت همه جانبه به سوگواره کشوری معرفی کنیم.