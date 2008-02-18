"شعر" ویژه نامه دیدار شاعران با رهبر انقلاب منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد خبر سوره مهر، مصطفی محدثی خراسانی در اول دفتر نوشته است: "برگزاری منسجم نشست دیدار شاعران با مقام معظم رهبری خصوصا در یکی دو سال اخیر و دقت نظر وجامع نگری های دوستان در آفرینشهای ادبی حوزه هنری کشور در کیفیت برگزاری و انتخاب و دعوت از شاعران، این جلسه را به مرتبه ای رسانده است که می توان از فرایند برگزاری آن نبض شعر معاصر را گرفت و تصویری روشن از آن را به تماشا نشست."

در این شماره از شعر می خوانیم: بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با شاعران، گفتگوی مصطفی محدثی خراسانی با علی معلم دامغانی با عنوان «انقلاب ما را از َبلبَله بابِِلی نجات داد»، گفتگوی سعید بیابانکی با یوسفعلی میر شکاک «شعر انقلاب، خرده فرهنگ و شعر آئینی»، « دیدار با مقام معظم رهبری یک انقلاب فرهنگی است » مهدی محمد حسینی، « ادبیات انقلاب در آکادمی» عباس یکرنگی، « کیان شعر آیینی در زبان فارسی» محمد علی مجاهدی(پروانه)، « مجملی اندر باب نقد نویسی» محمد کاظم کاظمی،« تکامل شعر انقلاب اسلامی» دکتر محمد رضا سنگری، « محتسب را بنوازید که زنجیرم کرد» ناصر فیض، «شعر جوان و چالشهای فرارو» سعید خراسانی، «شیوه های ارائه شعر» سعید بیابانکی، رسانه های جدید و شعر در « دست وپا زدن در توهم مخاطب» آرش شفاعی، «طنز در افق شعر انقلاب» تیمور غلامی، « چهار پرسش از شعر دوره انقلاب » سرفصلهایی است برای یک بررسی آسیب شناسانه از محمد رضا تقی دخت، «جدال کهنه و نو در شعر فارسی» و پیوند دو نسل در شعر انقلاب اسلامی از فروردین پارسا، «قلم اندازی در باب شعر انقلاب» یوسفعلی میرشکاک و...

فصلنامه شعر به صاحب امتیازی حوزه هنری، مدیر مسئولی دکتر حسن بنیانیان و سردبیری مصطفی محدثی خراسانی با قیمت 1200 تومان در دسترس علاقه مندان قرار دارد.