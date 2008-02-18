اخبار کوتاه رادیو

به گزارش خبرگزاری مهر، مستند امانپور که در سه قسمت از شبکه CNN پخش شده، با گنجاندن ظرایف حرفهای در کار به تطهیر چهره صهیونیسم پرداخته و سه دین بزرگ و آسمانی اسلام، مسیحیت و یهودیت را در تقابل با یکدیگر معرفی کرده است.
"سپید مثل شب" با توجه به گسترش تقاضا برای دیدن این مستند با حضور حسین معززینیا به معرفی امانپور و شبکه CNN و قسمتهای مختلف "جنگجویان خدا" میپردازد. "سپید مثل شب" کاری از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان است که به صورت زنده روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت 20:30 به سردبیری حامد جوادزاده از شبکه رادیویی جوان پخش میشود.
ـ برنامه "ساعت 25" فردا 30 بهمن علل و انگیزههای دانشجویان ایرانی را برای ادامه تحصیل در خارج از کشور بررسی میکند. در این برنامه علیاکبر متکان مدیر کل بورس و امور اعزام دانشجویان خارج از کشور، مجید عباسپور نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و دکتر حسنزاده حضور دارند.
"ساعت 25" روز سهشنبه کاری از گروه جوان و فرهنگ رادیو جوان است که به سردبیری زینت صالحپور و اجرای سیدحسین حسینی ساعت 13:30 به صورت زنده از شبکه رادیویی جوان پخش میشود.
ـ مراسم سومین سالگرد تاسیس شبکه جهانی صدای آشنا ظهر امروز با حضور حسن خجسته معاون صدا، امیر نصیبیپور مدیر شبکه صدای آشنا و دیگر مدیران این شبکه در استودیو پخش برگزار شد. در این مراسم معاون صدا از سه کاناله شدن این شبکه در آینده خبر داد. شبکه جهانی صدای آشنا از پنجم شهریور 86 به صورت MC برای شنوندگان آمریکا، اروپا و اقیانوسیه برنامه میسازد.
ـ برنامه "کلیک تجارت" روز چهارشنبه اول اسفند در رادیو تجارت از ساعت 12:30 با حضور دکتر درخشان، دکتر جلالی کارشناس و رضا محمدی استاد دانشگاه به بررسی مدلهای مختلف تجارت الکترونیک و رایجترین آن در ایران میپردازد.
ـ برنامه "چهارسوق" سهشنبه 30 بهمن در رادیو تجارت از ساعت 12:30 تا 14 با حضور کارشناسان ذیربط نقش مناطق آزاد تجاری را در توسعه صادرات غیرنفتی بررسی میکنند. در این برنامه دکترمحمود صلاحی مشاور رئیسجمهور در امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و مهندس اصغری مدیرعامل منطقه آزاد تجاری قشم حضور دارند.
ـ برنامه "امید ایران" سهشنبه 30 بهمن در رادیو تجارت از ساعت 11 به مدت نیم ساعت به مسائل و مشکلات صنعت لوله و پروفیل را با حضور کارشناسان مربوطه بررسی میکند. این برنامه اول اسفند به موضوع تولید و صادرات صنایع سلولزی و بهداشتی در ایران میپردازد و دوم اسفند هم پاسخگوی سئوالات شنوندگان درباره مسائل اقتصادی است.
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