تخصیص وام 25 میلیون ریالی برای تامین مسکن دانشجویان دکتری

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد حسین اسدی شب گذشته در گردهمایی پذیرفته شدگان دکتری تخصصی (Ph.D) و دستیاری رشته های علوم پایه پزشکی و بهداشت در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به خدمات صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت به دانشجویان دوره دکتری تخصصی پزشکی خاطرنشان کرد: صندوق وام ازدواج برای دانشجویان مجرد به مبلغ 7 میلیون و 500 هزار ریال در نظر گرفته است. وام ضروری و وام مسکن نیز به صورت ترمی اعطا می شود.

اسدی گفت: صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت برای فارغ التحصیلان جدید که وارد مقطع دوره دکتری تخصصی پزشکی شده اند تسهیلاتی برای پرداخت بدهی قائل می شود. اگر کمتر از 6 ماه از زمان فارغ التحصیلی فردی گذاشته باشد می تواند بدهی خود را به صندوق را به مقطع بعدی منتقل کند اما در هر صورت برای تعیین تکلیف وضعیت بدهی خود باید به صندوق رفاه مراجعه کند.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت یادآور شد: اگر فردی نیز با وجود بدهی به صندوق مراجعه نکرده باشد در زمان ثبت نام با مشکل مواجه می شود و به عنوان فرد بدحساب صندوق رفاه دیگر خدمتی به او ارائه نمی کند و تمامی بدهی را نیز باید به صورت یکجا پرداخت کند.