به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حجت الاسلام محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه علنی پس از حداد عادل بر عهده داشت، اظهار داشت: دستور جلسه علنی فردا سه شنبه بررسی صلاحیت و برنامه وزیر پیشنهادی و رای اعتماد به او خواهد بود.

وی افزود: برای بررسی طرح های دو فوریتی مصوب در جلسه علنی امروز مجلس صبح روز چهارشنبه جلسه خواهد داشت.

ابوترابی تصریح کرد: شورای نگهبان با توجه به فشردگی کار در خصوص بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس هشتم بررسی بودجه سال 87 را هم اکنون در دستور کار قرار داده اند که امیدواریم بتوانند تا پایان روز سه شنبه نظر نهایی خود را ارائه کنند ما در جلسه روز چهارشنبه ضمن بررسی طرح های دو فوریتی مصوب، نظر شورای نگهبان را نیز مورد بررسی قرار دهیم.