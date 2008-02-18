گزارش مهر از بی نظمی در آزمون دکتری دانشگاه علامه و پاسخ دانشگاه به آن

به گزارش خبرنگار مهر، برگزاری آزمون زبان تخصصی مقطع دکتری دانشگاه علامه طباطبایی با مشکلات زیادی همراه بود. این آزمون به گفته تعدادی از دانشجویان شرکت کننده از نظم خاصی برخوردار نبوده و کارتهای ورود به جلسه داوطلبان نیز با اشکالاتی صادر شده است.

برخی دانشجویان در این زمینه به مهر گفتند : عکس برخی کارت های صادر شده برای داوطلبان شرکت کننده با مشخصات فرد تطبیق نداشته یا عکس الصاق شده به کارت مربوط به داوطلب دیگری بوده است.

همچنین آنها مدعی هستند تعدادی از داوطلبان 100 دقیقه زمان برای پاسخگویی به سئوالات داشته اند این در حالی است که بقیه از زمان 90 دقیقه ای برخوردار بوده اند.

دستور به مراقبین برای دادن وقت اضافه به متاخرین آزمون

دکتر عبدالله شفیع آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به مشکلات اجرایی آزمون زبان تخصصی دانشگاه علامه طباطبایی و صدور دیر هنگام برخی کارت داوطلبان گفت: مسئولان دانشگاه در روز برگزاری آزمون در سالن های امتحان بودند و کلیه کسانی که کارت خود را دیر دریافت کرده اند، اجازه یافتند از زمان بیشتری برای پاسخگویی برخوردار باشند. به مراقبین و مسئولان سالن ها نیز گفته شد که به افرادی که با چنین مشکلی روبرو بوده اند زمان بیشتری داده شود.

معاون آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی در تشریح فضای آزمون دکتری این دانشگاه گفت : 2 هزار و 950 نفر از 3 هزار نفر در جای خود نشسته بودند اما 50 نفر کارت ورود به جلسه آنها مشکل داشت.

وی در مورد علت دیر صادر شدن برخی کارت های ورود به جلسه داوطلبان این آزمون به مهر گفت: دانشگاه علت این امر را بررسی می کند البته گفته می شود نقص های کامپیوتری و مشکلات ثبت نام و نقص مدارک دلیل این نقیصه بوده است.

دکتر شفیع آبادی با بیان اینکه بخش زیادی از این مشکل مربوط به نقص مدارک دانشجویان بوده است، افزود: به عنوان مثال دانشجو در ثبت نام کامپیوتری عکس یا کپی شناسنامه را ارسال نکرده و همین امر مشکلاتی را برای صدور کارت ایجاد کرده است. دانشگاه می توانست این داوطلبان را به طور کامل از شرکت در آزمون محروم کند اما به خاطر حرمت به دانشجو و داوطلبان اجازه حضور در امتحان به آنها داده شد. در نتیجه کارت گروهی که صادر نشده بود همزمان با برگزاری آزمون صادر شد.

وقت اضافه ویژه چه کسانی بود؟

وی افزود: تعداد معدودی نیز که شاید تعداد آنها خیلی کمتر از 50 نفر بود به سالنها دیر رسیده بودند و به مراقبین گفتیم تا یک مقدار وقت اضافه برای اینها در نظر بگیرند و آن هم به این صورت نبوده که 30 دقیقه از نظر وقت با دیگران اختلاف داشته باشند بلکه ممکن است 7 یا 8 یا 10 دقیقه زمان اضافه به این داوطلبان داده شده است.

معاون آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه قبل از برگزاری آزمون در سایت اعلام شده بود که توزیع کارت در روز چهارشنبه صورت می گیرد، اضافه کرد: حتی تاکید شده بود که در روز امتحان به هیچ وجه کارت توزیع نمی شود و می دانستیم که روز امتحان اگر مراجعه کنند و بخواهند کارت بگیرند با مشکل روبرو می شوند اما متاسفانه یک عده از دانشجویان همیشه این مشکل را دارند.

برخی کارت ها عکس نداشتند!

وی در خصوص بروز تخلفاتی از جمله حضور افراد بدل به جای داوطلبان اصلی در آزمون دکتری دانشگاه علامه طباطبایی گفت: چنین موردی به هیچ وجه در سالنها گزارش نشده و کاملا تکذیب می کنیم. به دلیل اینکه در سالن ها فرصت کافی وجود داشت که مراقبین سالن ها اصل شناسنامه و کارت ملی را با فردی که در امتحان شرکت کرده است، انطباق دهند. در سالن ها حدود 5/1 ساعت مراقبان حضور داشته اند و تطبیق عکس صورت گرفته است.

شفیع آبادی تاکید کرد : از کسانی که کارت ورود به جلسه آنها عکس نداشت، چیزی که نشان دهد وی داوطلب ثبت نام شده است، مدرکی مانند اصل شناسنامه یا کارت ملی دریافت می شد.

معاون آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی به مهر گفت: تعداد کثیری از کارتها عکس داشتند و فقط تعداد اندکی بودند که احتمال دارد کارت فاقد عکس دریافت کرده باشند. ما این را مشکل را می پذیریم اما حراست دانشگاه موظف بود بر روی پاسخنامه ها مهر بزند و مشخصات و عکس را تطبیق دهد. اگر کارتی عکس نداشت، کارت ملی یا شناسنامه یا گواهینامه با مشخصات داوطلب تطبیق داده می شد.