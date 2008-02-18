اردوی تیم ملی دوچرخه سواری در بوشهر برپا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رکابزنان حاضر در این اردو از جمعه سوم اسفند تا 20 اسفند ماه زیر نظر ولفرام لیندنر سرمربی تیم ملی و الکساندر تولومانوف مربی پیست تمرین خواهند کرد . اردوی تدارکاتی و انتخابی تیم ملی به منظور آمادگی رکابزنان کشورمان برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا در کشور ژاپن برگزار می شود . این تمرینات در رشته های سرعت، استقامت و نیمه استقامت با حضور 50 ورزشکار پیگیری خواهد شد.

قادر میزبانی ، حسین عسگری ، احد کاظمی، مهدی سهرابی، امیر زرگری ، عباس سعیدی تنها، سید مصطفی سید رضائی، محمد رجبلو، حسین ناطقی ، حسین علیزاده، رضا باقری، حامد جنت، بهنام خسروشاهی، ابوالفضل گیلانی پور، علیرضا اصغر زاده ، مهدی فریدی، مهدی پرتوی، صمد پور سیدی، علیرضا احمدی، حسنعلی ورپشتی، محمود پراش، فرشید فارسی نژادیان، فرزین عرب، امین نورانی، فرشاد صالحیان، وحید غفاری و حامد پاسبان دوچرخه سواران رده سنی امید و بزرگسال و امید دعوت شده به اردو هستند .

آروین معظمی، وحید عبدی، حامد قصاب زاده، وحید رمضانی، علی اشک بوس، محمد بزرگی، میثم رضایی، هادی حسینی، محمد نوروزی، معین جمالی، محمد زنگی آبادی، افشین ایوبی، امیر محمدی، مهرداد احمدی، غلامرضا چراغی، صابر رادئی، نعیم داد ستاد چی، احمد آب ستا، وحید دانشیار، علی علی عسگری، علی ورزگان، محمد صالح سعید و سینا نشاط ور دوچرخه سوار رده سنی جوانان دعوت شده به این اردو را تشکیل می دهند .

سرپرست اردو حسن آقا غفار، ناصر هوشیار به عنوان کمک مربی جوانان ، علی یاحقی کمک مربی سرعت جوانان و بزرگسالان و ایرج الیاسی بعنوان ماساژور در این اردو حضور خواهند داشت .

دوچرخه سواران تیم پیکان تهران که در لیست دعوت شدگان قرار دارند پس از بازگشت از تور دبی در اردو حاضر می شوند و دوچرخه سواران تیم امید حاضر در اردو نیز در زمان برگزار ی تور بین المللی تفتان در این تور شرکت خواهند کرد.

ورزشکاران دعوت شده به اردو پس از پایان اولین مرحله تمرینات در بوشهر از تاریخ 24 اسفند ماه الی 15 فروردین ماه سال 87 در تهران اردو خواهند زد .