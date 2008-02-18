مسابفات فوتبال جام حذفی باشگاههای انگلستان پیگیری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم شفیلدیونایتد در حالی که میزبان میدلزبرو بود به نتیجه ای بهتر از تساوی بدون گل مقابل این تیم دست پیدا نکرد. این بازی سه شنبه هفته آینده و این بار در ورزشگاه خانگی میدلزبرو (ریورساید) تکرار خواهد شد تا تکلیف تیم راه یافته به مرحله یک چهارم نهایی مشخص شود.

در دیگر دیدار برگزار شده شب گذشته، تیم پورتسموث با گل به خودی دقیقه 90 کارتر ، پرستون نورث اند را در زمین این تیم شکست داد.

با این حساب هشت تیم پایانی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاههای انگلیس به ترتیب زیر خواهند بود: منچستر یونایتد، چلسی، کاردیف، بریستول، وست برومویچ، بارنزلی، پورتسموث، شفیلد یونایتد یا میدلزبرو.