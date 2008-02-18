"ملاقات بانوی سالخورده" تا اواخر اسفند ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر اعلام کرد تازه‌ترین نمایش حمید سمندریان که از 18 دی‌ماه اجرای خود را در تالار اصلی آغاز کرده تاکنون با استقبال قابل توجه علاقمندان تئاتر مواجه شده و با توجه به این استقبال تا اواخر اسفند به اجرای خود ادامه می‌دهد.

در نمایش "ملاقات بانوی سالخورده" که هر روز ساعت 19 روی صحنه می‌رود، گوهر خیراندیش، پیام دهکردی، میرطاهر مظلومی، فرخ نعمتی، احمد ساعتچیان، هوشنگ قوانلو،‌ علی رامز، الیکا عبدالرزاقی، مهدی بجستانی، ژاله شعار و علیرضا ناصحی به عنوان بازیگر حضور دارند.

این نمایش در بخش مرور بیست و ششمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر نیز روی صحنه رفت. گیشه تئاتر شهر از یکشنبه تا پنجشنبه هر روز از ساعت 30/15 تا 20 بلیت نمایش "ملاقات بانوی سالخورده" و دیگر نمایش‌های مجموعه تئاتر شهر را پیش‌فروش می‌کند.