به گزارش خبرگزاری مهر، این جشنواره با هدف تشویق پژوهشگران و گسترش رویکرد تحقیقاتی در حل معضلات دندانپزشکی و ارج نهادن به فعالیت های انجام شده در حوزه دندانپزشکی روز پنجشنبه در تالار علامه امینی دانشگاه تهران با حضور معاون پژوهشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور و نیز جمعی از مسئولان ، صاحبنظران و پژوهشگران برپا می شود.

دکتر حسین افشار ، دانشیار گروه آموزشی دندانپزشکی کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران و دبیر این جشنواره با اعلام خبر فوق افزود: یکی ازاهداف دیگر جشنواره های ادواری شهید کتر احمد هدایت، تجلیل از مقام این دندانپزشک شهید است که به همین مناسبت جامعه اسلامی دندانپزشکان با همکاری انجمن دندانپزشکی ایران، انجمن های تخصصی دندانپزشکی ، دبیر خانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی ، دانشکده های دندانپزشکی ومراکز تحقیقاتی دندانپزشکی سراسر کشور امسال برای هشتمین سال متوالی ، نسبت به برپایی این جشنواره اقدام می کند.

وی تصریح کرد: تعداد آثار ارسالی به دبیرخانه جشنواره 1474 مورد شامل پایان نامه دوره تخصصی ، پایان نامه دوره عمومی ، مقاله، کتاب ترجمه شده ، نو آوری و تولید و نیز شش مورد کتب تالیفی است.

دکتر افشار با اشاره به اینکه این جشنواره با استقبال روز افزون دندانپزشکان ، پژوهشگران و تولید کنندگان مواجه بوده است، اظهار داشت: از نقاط قوت این جشنواره برگزاری آن توسط نهادهای مردمی وغیر دولتی است.

وی گفت: هیئت داوران این جشنواره متشکل از متخصصان و دندانپزشکان منتخب شامل جامعه اسلامی دندانپزشکان، انجمن دندانپزشکی ایران ، انجمن های تخصصی ، ارتودنتیست ها ،اندودنیست ها ، آسیب شناسان دهان، فک و صورت ، بیماری های دهان و دندان، پروستودنیست ها ، جراحی دهان ، فک و صورت ایران، دندانپزشکی ترمیمی ، داندانپزشکی کودکان، رادیولوژی دهان، فک و صورت و پریودنتولوژی است که به ارزیابی اثار رسیده پرداخته و نفرات برتر انتخاب شده اند که روز پنجشنبه از آنان تقدیر خواهد شد.