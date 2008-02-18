کاربران رایانه برای انتخابات در مازندران آموزش دیدند

یدالله طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دو هزار و ‪ ۶۰۴‬صندوق اخذ رای برای ‪ ۹‬حوزه انتخابیه مازندران پیش‌بینی شده است که برای هریک از صندوق‌ها یک دستگاه رایانه و کاربر تعیین و آموزش آنان نیز صورت گرفت.

وی ادامه داد: با همکاری مخابرات استان زمینه ارتباط تلفن و خط اینترنت برای اتصال به وزارت کشور مهیا شده و همه فرمانداری‌ها وبخشداری‌های استان نیز در ارتباط مشکلی ندارند.

طهماسبی با بیان اینکه ‪ ۶۰‬درصد صندوق‌های اخذ رای در روستاها و ‪ ۴۰‬درصد در شهرها مستقر خواهند شد اظهار داشت: دو هزار و ‪ ۳۰۰‬دستگاه رایانه برای صندوق‌های اخذ رای نیاز است.

وی با بیان اینکه اکنون ‪ ۵۰‬درصد مودم‌های مورد نیاز خریداری شده است، عنوان کرد: در کل کشور ‪ ۴۵‬هزار مودم مورد نیاز است که تهیه و خرید بقیه مودم‌ها از دغدغه‌های ستاد انتخابات مازندران است.

مسئول کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات مازندران از برگزاری مانور سراسری انتخابات رایانه ‌ای خبر داد و گفت: امروز در سطح فرمانداری‌ها و بخشداری‌های استان به همراه دیگر استان‌های کشور مانور انتخابات رایانه‌ای برگزاری می‌شود.

طهماسبی تصریح کرد: اولین مانور در سطح فرمانداری‌های کشور دو هفته قبل برگزار شده بود و آزمایش سرعت، چگونگی دریافت اطلاعات و امنیت شبکه‌ها برای برگزاری انتخابات رایانه ‌ای از اهداف برگزاری این مانور است.

دو میلیون و ‪ ۱۸۵‬هزار و ‪ ۸۹۷‬نفر واجد شرایط حضور در انتخابات مازندران هستند.