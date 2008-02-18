کاربران رایانه برای انتخابات در مازندران آموزش دیدند

یدالله طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دو هزار و ۶۰۴صندوق اخذ رای برای ۹حوزه انتخابیه مازندران پیشبینی شده است که برای هریک از صندوقها یک دستگاه رایانه و کاربر تعیین و آموزش آنان نیز صورت گرفت.
وی ادامه داد: با همکاری مخابرات استان زمینه ارتباط تلفن و خط اینترنت برای اتصال به وزارت کشور مهیا شده و همه فرمانداریها وبخشداریهای استان نیز در ارتباط مشکلی ندارند.
طهماسبی با بیان اینکه ۶۰درصد صندوقهای اخذ رای در روستاها و ۴۰درصد در شهرها مستقر خواهند شد اظهار داشت: دو هزار و ۳۰۰دستگاه رایانه برای صندوقهای اخذ رای نیاز است.
وی با بیان اینکه اکنون ۵۰درصد مودمهای مورد نیاز خریداری شده است، عنوان کرد: در کل کشور ۴۵هزار مودم مورد نیاز است که تهیه و خرید بقیه مودمها از دغدغههای ستاد انتخابات مازندران است.
مسئول کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات مازندران از برگزاری مانور سراسری انتخابات رایانه ای خبر داد و گفت: امروز در سطح فرمانداریها و بخشداریهای استان به همراه دیگر استانهای کشور مانور انتخابات رایانهای برگزاری میشود.
طهماسبی تصریح کرد: اولین مانور در سطح فرمانداریهای کشور دو هفته قبل برگزار شده بود و آزمایش سرعت، چگونگی دریافت اطلاعات و امنیت شبکهها برای برگزاری انتخابات رایانه ای از اهداف برگزاری این مانور است.
دو میلیون و ۱۸۵هزار و ۸۹۷نفر واجد شرایط حضور در انتخابات مازندران هستند.
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