تاثیر استقلال کوزوو بر روابط آمریکا و روسیه و موضوع هسته ای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر ، خبرگزاری آسوشیتدپرس در تحلیلی نوشت : پرچمهای آمریکا تقریبا در هر جایی در کوزوو به اهتزاز در می آیند که سمبل آن است که چطور آمریکا از دیرباز دوست این ملت بوده است،اما حمایت شدید آمریکا از آن طی ماههای اخر در حالی که با مقاومت شدید روسیه روبرو بوده، خطراتی را در روابط متنشج رو به افزایش با کرملینی که خواستار افزایش نفوذ خود در جمهوری های اتحاد جماهیر شوروی سابق است، ایجاد کرده است.

نویسنده این تحلیل خاطر نشان کرده است : آمریکا و هم پیمانان اروپایی آن با حمایت از استقلال کوزوو در خارج از چارچوب شورای امنیت سازمان ملل متحد قدم در یک خطر حساب شده گذاشته اند. آنها شرط می بندند که در منطقه آشفته بالکان خشونت و ناآرامی صورت نخواهد گرفت.

در ادامه این مطلب آمده است: اگر چنین امری به وقوع بیوندد، کاخ سفید تا حد زیادی مقصر خواهد بود."اوکسانا آنتوننکو" کارشناس مسائل روسیه در انستیتو بین المللی مطالعات استراتژیک لندن گفت:" اگر ناآرامی به کوزوو بازگردد، روسیه و غرب یکدیگر را مقصر خواهند دانست و روابط کلی آنها بدتر خواهد شد."

به عقیده نویسنده، مقابله روسیه و غرب بر سر کوزوو می تواند تصمیم مسکو را در مسائل مورد مناقشه دیگر سخت تر کند. در حالیکه تحلیلگران می گویند که بعید است روسیه انتقال منابع انرژی خود به غرب را در صورت به رسمیت شناختن این استان محدود کند، اما چشم پوشی از نگرانیهای روسیه می تواند سبب شود تا روسیه در مسائل مهمی از جمله برنامه هسته ای ایران همکاری کمتری داشته باشد.

آسوشیتدپرس افزوده است : روسیه می تواند اقدامهای تجاوزکارانه ای را در زمینه قلمرو مربوط به اتحاد جماهیر شوروی سابق و همچنین حتی تشویق مقاومت در برابر عضویت اوکراین در ناتو ( سازمان پیمان آتلانتیک شمالی) انجام دهد. به نظر می رسد که حمایت واشنگتن برای نشان دادن این مسئله است که چطور دموکراسی می تواند در یک کشور مسلمان کارساز باشد.

نویسنده تصریح کرده است: عامل اختلاف دیگر بین روسیه و آمریکا طرحهای واشنگتن در استقرار سپر موشکی خود در جمهوری چک و لهستان است.در حالی که آمریکا می گوید که این طرح برای مقابله با تهدیدی از سوی خاورمیانه است، اما کرملین هدف واقعی آن را تضعیف روسیه می داند.