آب انبار قدیمی تفرش به بازارچه صنایع دستی تبدیل می شود

قاسم کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با اشاره به اینکه اولین بازارچه شهرستانی استان مرکزی تا پایان سال جاری افتتاح می شود افزود: این بازارچه دارای 400 متر مربع زیر بنا است که کار مرمت و بازسازی آن در حال انجام است.

وی خاطرنشان کرد: برای راه اندازی این بازارچه 100 میلیون ریال از محل اعتبارات استانی اختصاص یافته است.

کاظمی با اشاره به اینکه در این بازراچه 20 غرفه رشته های بومی سنتی منطقه راه اندازی می شود، خاطرنشان کرد: از جمله این رشته ها شامل رودوزی سنتی، آثار چوبی و فلزی است.

وی در ادامه با اعلام اینکه در سایر شهرستانهای استان نیز بازارچه های صنایع دستی راه اندازی می شود، بیان داشت: این برنامه در قالب مصوبه در استان اجرا می شود و بر اساس نیاز و بافت هر منطقه دوره های آموزشی صنایع دستی برپا می شود.

کاظمیبا اشاره به اینکه 60 رشته هنری در حوزه صنایع دستی و هنرهای سنتی با زیر مجموعه های خود در استان فعال است، یادآور شد: این رشته ها در 130 کارگاه خانگی و 45 کارگاه خارج از خانه توسط بیش از چهار هزار و 200 هنرمند فعال است.

وی سفالگری، آثار چوبی، فلزکاری، دست بافتهای سنتی را از رشته های مادر در استان مرکزی دانست و افزود: این هنرها دارای زیر مجموعه هایی هستند که شامل هنرهای سنتی فعال در استان می شود.

بیش از 240 رشته هنری با زیر مجموعه ها در کل کشور وجود دارد که بیش از 12 رشته آن اصلی و مادر است.