جنگلها آماده پذیرایی از گردشگران می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر ، سید حسن موسوی با بیان این مطلب افزود: با تصویب این طرح سرمایه گذاران می توانند طرحهای گردشگری خود را ارائه و پس از تایید اجرا کنند.

وی با اشاره به برگزاری جلسات کار گروه مشترک میان سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری با منابع طبیعی و سازمان جنگل ها، اظهار داشت: ما در تلاش هستیم که با تعامل دستگاههای ذیربط جنگل ها را به عنوان سرمایه ملی معرفی و در حفظ آن کوشا باشیم.

موسوی تاکید کرد: استفاده از ظرفیت جنگل ها و منابع طبیعی برای بهره برداری در عرصه گردشگری با رعایت تمامی موازین و مقررات انجام خواهد شد.

معاون سرمایه گذاری و طرحهای سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری، فرهنگ سازی و نحوه صحیح استفاده از جنگل ها به گردشگران را مورد ارزیابی قرار داد و افزود: این مساله از نکات مهم مصوبات طرح گردشگری جنگل ها بوده در کار گروه ها نیز به آن توجه ویژه ای شده است.

وی یاد آور شد: توجه به این نکات سبب می شود اجرای طرح ها و پروژه های گردشگری در عرصه منابع طبیعی و جنگل ها با مانع مواجه نشود.