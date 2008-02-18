چهره قهرمان قهرمانان مشخص شد/ حضور پر رنگ بانوان در فینال فینالیست ها

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین دیدار تیراندازان کشور از روز گذشته - یکشنبه 28 بهمن ماه - در دو سالن تیراندازی باشگاه برق و سرباز تهران و در دو بخش مردان و زنان آغاز شده است.

از سوی کمیته فنی این رقابتها از هر رشته 40 تیرانداز برتر زن و مرد به مسابقات دعوت شدند اما بسیاری از این تیراندازان شهرستانی از شرکت در مسابقات استقبال نکردند. در این بین تعداد تیراندازان زن به نسبت مردان بیشتر و رکوردهای آنان وضعیت بهتری داشت.

در مسابقات روز گذشته و در رشته تفنگ بادی بانوان 37 تیرانداز در باشگاه برق به رقابت پرداختند که در نهایت الهه احمدی با 3/497 امتیاز از تهران بر سکوی نخست ایستاد. زهرا هاشمی با 1/484 امتیاز و نیره خطیبی با 6/481 امتیاز از خراسان رضوی عناوین دوم و سوم رقابتهای قهرمان قهرمانان رشته تفنگ بادی را از آن خود کردند.

در تپانچه بادی بانوان هم 36 ورزشکار از سراسر کشور در باشگاه برق مسابقه دادند که در پایان مریم سلطانی با 7/471 امتیاز از چهارمحال بختیاری عنوان قهرمان قهرمانان این رشته را از آن خود کرد. فاطمه حسینی با 6/468 از تهران دوم و زینب رمضانی با 9/464 امتیاز از خراسان رضوی سوم شد.

در مسابقات بخش مردان در رشته تفنگ خفیف تنها 16 تیرانداز حضور داشتند که در پایان ابراهیم اینانلو با کسب 580 امتیاز از تهران با اقتدارعنوان قهرمانی آخرین مسابقه تیراندازی سال 86 را از آن خود کرد. مجتبی امامی با 579 امتیاز و سید جلال احمدی با 573 امتیاز هر دو از تهران در مکان دوم و سوم ایستادند.

تپانچه بادی سنتر فایر مردان هم با قهرمانی ابراهیم برخورداری با 576 امتیاز پایان یافت. بعد از قهرمانی ورزشکار استان قزوین دربین 15 ورزشکار شرکت کننده در این رشته محسن نصر اصفهانی با 569 امتیاز و عباس محمدی با 563 امتیاز بر سکوی دوم و سوم قرارگرفتند.

این مسابقات امروز دوشنبه 29 بهمن ماه با برگزاری دیدارهای رشته تفنگ و تپانچه بادی مردان و تفنگ خفیف و سنتر فایر زنان به کار خود پایان می دهد.