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۲۹ بهمن ۱۳۸۶، ۱۲:۳۴

جاده چالوس به ثبت آثار ملی می رسد

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کرج گفت: با پیگیریهای صورت گرفته، جاده کرج - چالوس تا سه ماه آینده به ثبت آثار ملی می رسد.

رحمان مخاطب در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: این جاده دارای پتانسیلهای مناسبی از نظر تاریخی و گردشگری است که به دلیل این ویژگیها کارشناسان میراث فرهنگی موظف شدند مراحل ثبت این جاده را در آثار ملی و فرهنگی بین المللی انجام دهند.

وی افزود: طبق مصوبات شورای عالی امنیت ملی، طرحهای ویژه نظارتی به منظور جلوگیری از ساخت و سازها در حریم و بستر رودخانه کرج به زودی اجرایی می شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: در حال حاضر طرحهای ویژه با هدف حفظ و نگهداری از آثار فرهنگی و تارخی کرج در دست اجراست.

مخاطب از سایر مدیران و مسئولان ادارت مرتبط خواست تا جهت حفظ و نگهداری از آثار تاریخی و ملی شهرستان کرج همکاری بیشتری داشته باشند.

کد مطلب 640912

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