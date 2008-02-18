جاده چالوس به ثبت آثار ملی می رسد

رحمان مخاطب در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: این جاده دارای پتانسیلهای مناسبی از نظر تاریخی و گردشگری است که به دلیل این ویژگیها کارشناسان میراث فرهنگی موظف شدند مراحل ثبت این جاده را در آثار ملی و فرهنگی بین المللی انجام دهند.

وی افزود: طبق مصوبات شورای عالی امنیت ملی، طرحهای ویژه نظارتی به منظور جلوگیری از ساخت و سازها در حریم و بستر رودخانه کرج به زودی اجرایی می شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: در حال حاضر طرحهای ویژه با هدف حفظ و نگهداری از آثار فرهنگی و تارخی کرج در دست اجراست.

مخاطب از سایر مدیران و مسئولان ادارت مرتبط خواست تا جهت حفظ و نگهداری از آثار تاریخی و ملی شهرستان کرج همکاری بیشتری داشته باشند.