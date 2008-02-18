توقف استادان بین المللی بانوان در روز دوم / شادی پریدر انصراف داد

به گزارش خبرنگار مهر، روز شنبه و در پایان دور نخست مرحله فینال مسابقات شطرنج قهرمان کشوری شادی پریدر از ادامه دیدار با حریفان خود انصراف داد.

اما دور دوم این رقابت ها روز گذشته با انجام 5 دیدار در بخش زنان و 7 بازی در بخش مردان پیگیری شد.

دراین بازی ها و در بخش بانوان استاد فیده غزل حکیمی فرد بر نینا همتی زاده غلبه کرد، میترا حجازی پور با استاد بین المللی بانوان آتوسا پورکاشیان مساوی کرد، شایسته قادرپور دیگراستاد بین المللی شطرنج بانوان برابر متین فردی به نتیجه تساوی رضایت داد، دیدار ساره تاجیک و هما علوی هم بدون برنده به پایان رسید ضمن اینکه استاد فیده بانوان شهره بیات از شیرین نوابی دیگر استاد فیده بانوان شکست خورد.

در بخش مردان سینا صالحیان برابر شاهین ساده به برتری دست یافت، پوریا دوستکام با محسن وقار مساوی کرد، استاد بزرگ احسان قائم مقامی بر ابراهیم مومنی غلبه کرد، استاد فیده سید حامد موسویان مقابل حمید رضا محمدی به برتری رسید، اصغر گلی زاده از ابراهیم احمد نیا باخت، استاد فیده آرش روغنی استاد بین المللی محسن قربانی را برد و استاد فیده محسن شعرباف در برابر فرج دلیر پیروز شد.

مرحله فینال مسابقات شطرنج قهرمان کشوری به منظور انتخاب اعضای تیم ملی این رشته از روز شنبه هفته جاری با شرکت 11 شطرنجباز در بخش بانوان و 14 بازیکن در بخش مردان آغاز شده است.

این بازی ها به صورت دوره ای تا 7 اسفند ماه ادامه دارد و در پایان 6 نفر برتر هر یک از بخش های بانوان و مردان به اردوی تیم ملی دعوت می شوند.