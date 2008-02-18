دانشجویان علمی و کاربردی جهاد کشاورزی خراسان رضوی حائز مقامهای کشوری شدند

محمود ادیب نیشابوری در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: در این دوره از مسابقات و در رشته گیاه پزشکی، فاطمه میری خندان حائز رتبه اول شد و فاطمه فسنقری نیز توانست رتبه دوم این رشته را به خود اختصاص دهد.

رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد کشاورزی خراسان رضوی اظهار داشت: در رشته بهداشتیار دامپزشکی، مرتضی جواد زاده حائز رتبه اول کشوری و رضا برات زاده رتبه دوم کشوری این رشته را کسب کردند.

ادیب نیشابوری خاطرنشان کرد: رتبه اول و دوم کشوری رشته پرورش طیور نیز به ترتیب به وحید جلیلی فر و جعفر نسیم اختصاص یافت.

وی بیان داشت: در رشته مکانیزاسیون حمیدرضا غلامی رتبه اول کشوری را کسب کرد.

ادیب نیشابوری عنوان کرد: در رشته آبخیزداری حسن بختیاری حائز رتبه اول کشوری شد و در رشته انتقال آب علی شکیبایی مقام نخست کشوری این رشته را به دست آورد.