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۲۹ بهمن ۱۳۸۶، ۱۲:۲۵

شهردار تهران خبر داد:

طرح هبه (مشارکت معنوی شهروندان) در تمام ایام سال اجرا می شود

طرح هبه (مشارکت معنوی شهروندان) در تمام ایام سال اجرا می شود

شهردار تهران با بیان این که سال گذشته طرح هبه (مشارکت معنوی شهروندان) به مدت یک ماه به صورت پایلوت اجرا شد ، گفت : با برطرف شدن نقاط ضعف این طرح و استفاده از تجربه سایر کشورها، این طرح از امسال به طور مستمر در همه ایام سال انجام می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد باقر قالیباف ، شهردار تهران ، صبح امروز در مراسم آغاز اجرای طرح هبه به شهروندان نیازمند ضمن اعلام این مطلب گفت: در حال حاضر 30 دستگاه خودرو برای جمع آوری اقلام اهدایی شهروندان در نظر گرفته شده است که در صورت افزایش درخواست شهروندان ، این تعداد بیشتر می شود .

وی با اشاره به این که مشارکت معنوی شهروندان درهمه کلان شهرها وجود دارد و به عنوان سنتی قدیمی در ایران رواج داشته است ، گفت : این که بعضی ها فکر می کنند این کار موازی کاری است را قبول ندارم و شهرداری به دنبال دخالت در وظایف دستگاه های دیگر نیست ، هر چند ممکن است این مشارکت معنوی ، به وظیفه کمیته امداد نزدیک به نظر برسد ، اما در مجموع اعتقادی به موازی کاری ندارم .

شهردار تهران افزود : نزدیک نوروز بسیاری از خانواده ها  به نوسازی و بازسازی درون خانه خود می پردازند و گاهی در نقل مکان ها ، دوست دارند وسایلی را که مورد نیاز ضروری در خانه نیست و هم چنان قابل استفاده است را به دست کسی برسانند که از آن استفاده کند که شهرداری این امکان را فراهم کرده است .

قالیباف در ادامه اظهار کرد : شهروندان می توانند در همه روزهای هفته از طریق تلفن 137 اقلامی را که مایل به اهدای آن هستند تحویل دهند و نیروهای شهرداری با لباس و ماشین مشخص به آن ها مراجعه می کنند و اقلام آن ها را تحویل می گیرند .

وی افزوود : روزهای پنج شنبه و جمعه نیز این کار در سطح مناطقی که طرح جهادی در آن اجرا می شود با همکاری شورایاران صورت می گیرد و افراد می توانند از طریق منطقه ، این کار را انجام دهند.

وی تصریح کرد: فقط اقلامی که قابلیت تعمیر و مرمت داشته باشند ، تحویل گرفته می شود و اجناسی مانند لباس مستعمل و یا ظروفی که قابلیت استفاده مجدد را نداشته باشند جمع آوری نمی شوند .

شهردار تهران در مورد بازسازی اقلام شهروندان گفت : مراکزی پیش بینی شده است تا با هزینه شهرداری نوسازی و بازسازی اقلام مستعمل در آن ها انجام شود و به دست شهروندان نیازمند برسد و کمیته امداد و بهزیستی می توانند نقش موثری در شناسایی افراد نیازمند و معرفی آن ها به شهرداری داشته باشند .

قالیباف افزود : در صدد هستیم شهروندانی که اقلام قابل توجهی را اهدا می کنند ، از نحوه توزیع اجناس و این که آن ها به دست چه خانواده ای رسیده است ، آگاه کنیم که با این کار علاوه بر ایجاد انگیزه ، اعتماد سازی نیز انجام می شود .

قالیباف در مورد نحوه توزیع این اقلام گفت : کسانی که اجناس را از شهروندان تحویل می گیرند با لباس و فرم مشخص این کار را انجام می دهند ، اما نحوه توزیع و تحویل آن به نیازمندان ، به خاطر حفظ کرامت این افراد به شکل نا مشخص و با همکاری کمیته امداد و بهزیستی صورت می گیرد .

به گفته وی ، در اجرای این طرح شهرداری مانند رابط میان افراد نیازمند و شهروندان اهدا کننده است و دانشجویان عدالت خواهی که خواهان رسیدگی به قشر آسیب پذیر هستند و تشکل های غیر دولتی می توانند در همه مراحل این کار مانند توزیع ، دریافت و یا بازسازی و تعمیر اقلام اهدا شده با شهرداری همکاری کنند .

شهردار تهران با بیان این که سال گذشته طرح هبه به مدت یک ماه به صورت پایلوت اجرا شد ، گفت : با برطرف شدن نقاط ضعف این طرح و استفاده از تجربه سایر کشورها ، این طرح امسال به طور مستمر در همه ایام سال انجام می شود و در حال حاضر 30 دستگاه برای جمع آوری اقلام اهدایی شهروندان در نظر گرفته شده است که در صورت افزایش درخواست شهروندان ، بیشتر می شود .

قالیباف با اشاره به این که تعمیر و مرمت اقلام مستعمل باید حد اکثر در دو ماه انجام و به دست شهروندان نیازمند برسد ، افزود : در اجرای طرح هبه سال گذشته ، 5170 پیام دریافت شد که بیشتر پیام ها منجر به دریافت اقلام شد ، اما این میزان بسیار اندک است و این آمار می تواند هرماه بیشتر از این تکرار شود .

شهردار تهران ، اعلام آمادگی کرد که هر سه ماه یک بارمی توان گزارش کاملی از اجرای طرح هبه و میزان دریافت و توزیع اقلام اهدا شده شهروندان ارائه کرد .

قالیباف هم چنین در پاسخ به خبرنگاران در مورد تاخیر قطارهای خط 5 مترو تهران گفت : قطار های این خط در طول سال های گذشته بیش از یک میلیون کیلومتر مسیر را پیموده اند و به زمانی رسیده اند که باید حتما اورهال شوند ، و در خرید قطارهای جدید برای جایگزینی این قطارها تاخیر شده است و باید پیش بینی های لازم برای جایگزینی قطارهایی که در حال اورهال بودند ، انجام می شد .

وی با بیان این که تمهیدهای لازم برای رفع این مشکل در نظر گرفته شده است ، تصریح کرد : مطمئن هستم این مشکل به زودی برطرف می شود ودر تلاش هستیم مشکلات فنی قطارهای خط 5 نیز که موجب تاخیر آن ها می شود رفع شود.

کد مطلب 640917

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