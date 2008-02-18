طرح هبه (مشارکت معنوی شهروندان) در تمام ایام سال اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد باقر قالیباف ، شهردار تهران ، صبح امروز در مراسم آغاز اجرای طرح هبه به شهروندان نیازمند ضمن اعلام این مطلب گفت: در حال حاضر 30 دستگاه خودرو برای جمع آوری اقلام اهدایی شهروندان در نظر گرفته شده است که در صورت افزایش درخواست شهروندان ، این تعداد بیشتر می شود .

وی با اشاره به این که مشارکت معنوی شهروندان درهمه کلان شهرها وجود دارد و به عنوان سنتی قدیمی در ایران رواج داشته است ، گفت : این که بعضی ها فکر می کنند این کار موازی کاری است را قبول ندارم و شهرداری به دنبال دخالت در وظایف دستگاه های دیگر نیست ، هر چند ممکن است این مشارکت معنوی ، به وظیفه کمیته امداد نزدیک به نظر برسد ، اما در مجموع اعتقادی به موازی کاری ندارم .

شهردار تهران افزود : نزدیک نوروز بسیاری از خانواده ها به نوسازی و بازسازی درون خانه خود می پردازند و گاهی در نقل مکان ها ، دوست دارند وسایلی را که مورد نیاز ضروری در خانه نیست و هم چنان قابل استفاده است را به دست کسی برسانند که از آن استفاده کند که شهرداری این امکان را فراهم کرده است .

قالیباف در ادامه اظهار کرد : شهروندان می توانند در همه روزهای هفته از طریق تلفن 137 اقلامی را که مایل به اهدای آن هستند تحویل دهند و نیروهای شهرداری با لباس و ماشین مشخص به آن ها مراجعه می کنند و اقلام آن ها را تحویل می گیرند .

وی افزوود : روزهای پنج شنبه و جمعه نیز این کار در سطح مناطقی که طرح جهادی در آن اجرا می شود با همکاری شورایاران صورت می گیرد و افراد می توانند از طریق منطقه ، این کار را انجام دهند.

وی تصریح کرد: فقط اقلامی که قابلیت تعمیر و مرمت داشته باشند ، تحویل گرفته می شود و اجناسی مانند لباس مستعمل و یا ظروفی که قابلیت استفاده مجدد را نداشته باشند جمع آوری نمی شوند .

شهردار تهران در مورد بازسازی اقلام شهروندان گفت : مراکزی پیش بینی شده است تا با هزینه شهرداری نوسازی و بازسازی اقلام مستعمل در آن ها انجام شود و به دست شهروندان نیازمند برسد و کمیته امداد و بهزیستی می توانند نقش موثری در شناسایی افراد نیازمند و معرفی آن ها به شهرداری داشته باشند .

قالیباف افزود : در صدد هستیم شهروندانی که اقلام قابل توجهی را اهدا می کنند ، از نحوه توزیع اجناس و این که آن ها به دست چه خانواده ای رسیده است ، آگاه کنیم که با این کار علاوه بر ایجاد انگیزه ، اعتماد سازی نیز انجام می شود .

قالیباف در مورد نحوه توزیع این اقلام گفت : کسانی که اجناس را از شهروندان تحویل می گیرند با لباس و فرم مشخص این کار را انجام می دهند ، اما نحوه توزیع و تحویل آن به نیازمندان ، به خاطر حفظ کرامت این افراد به شکل نا مشخص و با همکاری کمیته امداد و بهزیستی صورت می گیرد .

به گفته وی ، در اجرای این طرح شهرداری مانند رابط میان افراد نیازمند و شهروندان اهدا کننده است و دانشجویان عدالت خواهی که خواهان رسیدگی به قشر آسیب پذیر هستند و تشکل های غیر دولتی می توانند در همه مراحل این کار مانند توزیع ، دریافت و یا بازسازی و تعمیر اقلام اهدا شده با شهرداری همکاری کنند .

شهردار تهران با بیان این که سال گذشته طرح هبه به مدت یک ماه به صورت پایلوت اجرا شد ، گفت : با برطرف شدن نقاط ضعف این طرح و استفاده از تجربه سایر کشورها ، این طرح امسال به طور مستمر در همه ایام سال انجام می شود و در حال حاضر 30 دستگاه برای جمع آوری اقلام اهدایی شهروندان در نظر گرفته شده است که در صورت افزایش درخواست شهروندان ، بیشتر می شود .

قالیباف با اشاره به این که تعمیر و مرمت اقلام مستعمل باید حد اکثر در دو ماه انجام و به دست شهروندان نیازمند برسد ، افزود : در اجرای طرح هبه سال گذشته ، 5170 پیام دریافت شد که بیشتر پیام ها منجر به دریافت اقلام شد ، اما این میزان بسیار اندک است و این آمار می تواند هرماه بیشتر از این تکرار شود .

شهردار تهران ، اعلام آمادگی کرد که هر سه ماه یک بارمی توان گزارش کاملی از اجرای طرح هبه و میزان دریافت و توزیع اقلام اهدا شده شهروندان ارائه کرد .

قالیباف هم چنین در پاسخ به خبرنگاران در مورد تاخیر قطارهای خط 5 مترو تهران گفت : قطار های این خط در طول سال های گذشته بیش از یک میلیون کیلومتر مسیر را پیموده اند و به زمانی رسیده اند که باید حتما اورهال شوند ، و در خرید قطارهای جدید برای جایگزینی این قطارها تاخیر شده است و باید پیش بینی های لازم برای جایگزینی قطارهایی که در حال اورهال بودند ، انجام می شد .

وی با بیان این که تمهیدهای لازم برای رفع این مشکل در نظر گرفته شده است ، تصریح کرد : مطمئن هستم این مشکل به زودی برطرف می شود ودر تلاش هستیم مشکلات فنی قطارهای خط 5 نیز که موجب تاخیر آن ها می شود رفع شود.