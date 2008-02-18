وجوه قانونی دریافتی از شهروندان تنها 10 درصد بودجه شهرداری مشهد را تامین می کند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سید محمد پژمان، ظهر امروز در مراسم تقدیر از شهرداران ادواری شهر مشهد بیان داشت: شهرها طی 100 سال اخیر دچار تحولاتی شده اند که این تغییرات روند تکاملی داشته و این امر مرهون تلاشهای مدیران و دست اندرکاران مدیریت شهری و فرهیختگان است.

وی خواستار بازنگری اساسی در روند اداره شهرها شد و با اشاره به رشد شهر نشینی عنوان کرد: در حال حاضر بیش از 68 درصد جمعیت کشور در شهرها ساکن هستند که این امر توجه هر چه بیشتر به شهرها و نحوه اداره آنها را می طلبد.

شهردار مشهد مشکلات زیست محیطی و حمل و نقل درون شهری را از جمله مهمترین مشکلات فعلی شهرها دانست و عنوان کرد: بهره گیری از پیشرفتهای تکنولوژیکی می تواند در رفع معضلات پیش روی شهرها موجب کمک به مدیران شهری شود.

پژمان با تاکید بر مشارکت هر چه بیشتر شهروندان یادآور شد: در حال حاضر وجوه قانونی دریافتی از شهروندان فقط 10 درصد بودجه شهرداری را تامین می کند.

وی با انتقاد از ضابطه فروشی، این امر را موجب نقص برنامه ریزی های شهری و به جا ماندن آثار مخرب برای نسل آینده دانست.

پژمان اظهار امیدواری کرد: با برنامه ریزیهای انجام شده برای مشهد در آینده ای نزدیک شاهد شهری توسعه یافته باشیم.

در این مراسم مهدی سیدی استاد دانشگاه مروری اجمالی بر تاریخ هزار و 400 ساله شهر مشهد و دکتر محسن پاپلی یزدی نیز سخنرانی با عنوان مهمترین مسائل شهری عصر جدید را ارائه کرد.